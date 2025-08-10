Llega la 'Liga Cata Wine 2025 de Castilla-La Mancha' para difundir la cultura del vino

Las dependencias de Mencatur en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) han acogido este sábado la presentación de la que será la segunda edición de la Liga 'Cata Wine de CLM 2025', una iniciativa que organiza la Asociación de Catadores de Castilla-La Mancha, con sede en Tomelloso, cuya presidenta es María Victoria Jiménez Quevedo.

Esta iniciativa vinícola comenzará el próximo sábado, a las 18.30 horas, en las Bodegas «Símbolo» de Campo de Criptana (Ciudad Real), una cita a la que seguirá el día 7 de septiembre, a las 11.00 horas, con el I Concurso de Catadores de Vino «Campo del Quijote» de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), organizada por Suridan. La tercera cita de esta Liga Regional será el 28 de ese mes de septiembre en Sercowine, S. L. de Villarrobledo (Albacete).

En el mes de octubre la competición tendrá dos pruebas. La primera será el día 23, organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en la Escuela de Agrónomos de Ciudad Real. Tres días más tarde se pondrá en escena una novedosa cata organizada por el Consejo Regulador de la D. O. de Jumilla (Murcia) y que ha sido aceptada por tener parte de su demarcación geográfica en nuestra región.

En lo que respecta al mes de noviembre, el día 30 se celebrará la cata de vinos en Campo de Criptana (Ciudad Real), organizada por la Cooperativa Vinícola Virgen del Carmen y que será la encargada de cerrar este 'campeonato' con el que se pretende difundir la cultura del vino.

Desde la Asociación indican que aún hay fechas libres para poder organizar una cata dentro de esta Liga para lo que no es necesario ser profesional del vino para inscribirse, «solo tener deseo de aprender y pasar un rato divertido con el vino como actor principal».