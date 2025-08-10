El presidente de la Diputación de Ciudad Real subraya el potencial turístico y cinegético de la comarca de Montiel

El presidente de la Diputación de Ciudad real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de Villanueva de la Fuente, Luis Mendoza, inauguraron Mencatur

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado este fin de semana que ferias como Mencatur constituyen «un altavoz desde el que reivindicar la importancia de comarcas como la de Montiel, una comarca llena de oportunidades, ligada a su pasado histórico, su patrimonio, agricultura, productos agroalimentarios y el sector cinegético».

Valverde ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la vigésimo segunda edición de Mencatur, un evento que reúne cada año en Villanueva de la Fuente a los amantes del campo, la caza y la tradición. Ha destacado que se trata de «un punto obligado para que seamos conscientes de la importancia de una comarca como Montiel y del respaldo que necesita de las administraciones para revertir problemas como la despoblación».

La Diputación provincial respalda la feria con una inversión de 20.000 euros, concebida como «una ventana desde la que promocionar el turismo y la caza, un sector estratégico para nuestra economía y un elemento clave de cohesión territorial».

El presidente de la Institución provincial ha remarcado también «la importancia del turismo en una provincia como la de Ciudad Real, un turismo que va en alza, al ser la provincia de Castilla-La Mancha que más ha crecido en cuanto a turismo interior, pero también somos la tercera de toda España».

Inversiones de 1,1 millones en Villanueva de la Fuente

En este sentido, ha puesto en valor el apoyo de la Diputación a municipios como Villanueva de la Fuente, donde «se ha invertido en estos dos años 1,1 millón de euros en la mejora de infraestructuras y servicios». Asimismo, ha deseado que «ferias como Mencatur sigan creciendo, así como la comarca».

Por su parte, el alcalde de Villanueva de la Fuente, Luis Mendoza, resaltaba la consolidación de esta cita como «referente de la comarca del Campo de Montiel», e invitó a todos «a visitar la feria y municipios como el de Villanueva y descubrir la riqueza de su patrimonio».