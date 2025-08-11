Investigado un conductor por atropellar a un ciclista en Moral de Calatrava (Ciudad Real)

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un turismo que colisionó por alcance contra un ciclista que circulaba en su mismo sentido, provocando su caída sobre la calzada y causándole lesiones que precisaron, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico. El conductor auxilió a la víctima.

Según ha informado el Instituto Armado, a esta persona se la investiga como presunta autora de un delito de lesiones imprudentes en accidente de circulación. Los hechos ocurrieron sobre las 8.50 horas del día 15 de julio en el kilómetro 60,500 de la carretera CM-412 (Ciudad Real-Almansa), en el término municipal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real han realizado la preceptiva investigación de las circunstancias del siniestro vial, dando como resultado la investigación del conductor del automóvil implicado como presunto autor de un delito de lesiones imprudentes en accidente de circulación. Las diligencias han sido remitidas al decanato de los Tribunales de Instancia de Valdepeñas.