Heridas cuatro jóvenes tras salirse de la vía el coche que conducían en Malagón (Ciudad Real)

Cuatro mujeres han resultado heridas este sábado tras sufrir una salida de vía con el turismo en el que viajaban en la carretera N-401, dentro del término municipal de Malagón (Ciudad Real).

El accidente, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, tuvo ... lugar a las 7.46 horas en el kilómetro 160 de la citada vía.

