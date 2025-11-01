Suscribete a
Heridas cuatro jóvenes tras salirse de la vía el coche que conducían en Malagón (Ciudad Real)

Las mujeres fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas al hospital de Ciudad Real

Cuatro mujeres han resultado heridas este sábado tras sufrir una salida de vía con el turismo en el que viajaban en la carretera N-401, dentro del término municipal de Malagón (Ciudad Real).

El accidente, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, tuvo ... lugar a las 7.46 horas en el kilómetro 160 de la citada vía.

