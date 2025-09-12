Suscribete a
Cuatro heridos en una colisión entre un coche y una furgoneta en la N-401 a la altura de Malagón (Ciudad Real)

Una menor de 17 años, una joven de 18, una mujer de 51 y un hombre de 46 fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Real

Cuatro personas han resultado heridas este viernes en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la carretera N-401, dentro del término municipal de Malagón (Ciudad Real).

El siniestro se produjo pasadas las cinco de la tarde en el kilómetro 160, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112. Dos de los ocupantes quedaron atrapados y tuvieron que ser liberados por los bomberos de Ciudad Real.

Tras recibir atención en el lugar, todos los heridos fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Real: una menor de 17 años y una joven de 18 en una ambulancia de soporte vital básico; una mujer de 51 en otra ambulancia acompañada por el equipo médico de un helicóptero sanitario; y un hombre de 46 en una UVI móvil.

En el dispositivo participaron, además de las ambulancias y el helicóptero medicalizado, efectivos de la Guardia Civil, personal de Mantenimiento de Carreteras y los bomberos.

