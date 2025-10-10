Suscribete a
«Hablar de salud mental en contextos de emergencia no es un lujo, es una necesidad urgente»

La presidenta de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, María del Carmen Navarro, defiende que las intervenciones deben ser «humanas, integrales y justas» y reclama que la salud mental sea una prioridad estructural en las políticas públicas

La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha celebrado el acto conmemorativo por el Día Mundial de la Salud Mental en La Roda (Albacete)
La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha reclamado este viernes la integración de la salud mental en el abordaje de las catástrofes y las emergencias, subrayando que las respuestas deben ser «humanas, integrales y justas».

«Hablar de salud mental en contextos de ... emergencia no es un lujo, es una necesidad urgente», ha afirmado la presidenta de la Federación, María del Carmen Navarro, durante el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado este año en La Roda (Albacete). Navarro ha añadido que invertir en prevención, atención temprana y apoyo psicosocial «evita sufrimiento, salva vidas y fortalece comunidades».

