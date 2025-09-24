El equipo de Gobierno de Villarrubia de Santiago exige a Robine Ibérica una «solución inmediata y digna» para los trabajadores
La plantilla no ha cobrado la nómina del mes de agosto y UGT sostiene que la dirección de la empresa «no tiene voluntad de hacer frente a las próximas retribuciones de la plantilla»
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la localidad toledana de Villarrubia de Santiago ha mantenido una reunión con representantes de UGT y con la plantilla de Robine Ibérica para trasladarles su apoyo ante la complicada situación que atraviesan los trabajadores.
«Pedimos una salida digna y el abono de los dos meses pendientes de manera urgente», subrayan en un comunicado en el que recalcan que «con los derechos de los trabajadores no se juega».
El Ayuntamiento, que ha ofrecido «todas las vías de diálogo, a todos los niveles», anuncia que van a exigir a la empresa que solucione la situación «con una salida y liquidación digna» para los afectados.
Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) explica que Robine Ibérica, con sede en Villarrubia de Santiago, arrastra deudas y problemas económicos, incluyendo embargos de bancos y de la Seguridad Social.
Una plantilla de 25 trabajadores
UGT lamenta que, «ante la inviabilidad de la compañía, la dirección haya optado por dejar de pagar las nóminas de los 25 trabajadores y trabajadoras -unos 50 en temporada alta- en lugar de aplicar un expediente de regulación de empleo que hubiera permitido, al menos, una cobertura legal para la plantilla«.
El sindicato relata que fue en el acto de mediación celebrado la semana pasada cuando la empresa comunicó a la representación sindical su grave situación financiera y la falta de voluntad de hacer frente a las próximas retribuciones de la plantilla, a la que ya adeuda la nómina del mes de agosto.
Ante esta decisión, UGT FICA rechaza y muestra «su absoluta disconformidad con el proceder de Robine Ibérica» y exige que se garantice una salida digna para los trabajadores que, de momento, se encuentran en una situación de «mayor desamparo».
