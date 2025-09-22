Los empresarios del metal en Ciudad Real piden a los sindicatos que no se movilicen para evitar un «daño económico y social innecesario»

La Asociación de Empresarios de Siderometalurgia de Ciudad Real (APES), junto con la Asociación de Empresarios de Automoción de Ciudad Real (APEA), han apelado a la responsabilidad de la parte sindical para «evitar un daño económico y social innecesario para toda la provincia», tras el anuncio de nuevas movilizaciones en el sector. Ambas asociaciones empresariales consideran que la actual situación de la negociación del convenio colectivo no justifica esta medida.

La patronal entiende que «el error de la parte sindical radica en centrar la negociación del sector en la comarca de Puertollano, sin tener en cuenta la mayoría del tejido empresarial que se encuentra comprendido por pymes y micropymes, de electricistas, térmicos, talleres mecánicos, carpinterías metálicas o comercios del metal, cuyos intereses también se encuentran afectados en la mesa de negociación».

APES y APEA subrayan que se ha presentado una propuesta salarial que contempla subidas del 3% durante los tres años de vigencia del convenio colectivo. Respecto a los puntos sin consenso, destacan que se han trasladado propuestas «detalladas, realistas, y adaptadas a la diversidad del sector».

En el caso de la antigüedad, precisan que su planteamiento no supone «no reconocer esos años de esfuerzo y de compromiso como manifiesta la parte sindical», sino «consolidar esas cuantías sujetas a una revalorización, en función de los incrementos que se pacten para el resto de conceptos económicos del convenio colectivo».

En cuanto al complemento por enfermedad común y accidente, aseguran que se ha planteado adaptar su regulación y no suprimirlo, «todo ello teniendo en cuenta los altos índices de absentismo laboral existentes en el sector del metal».

Las dos asociaciones concluyen mostrándose confiadas en poder reanudar el proceso negociador, por lo que llaman a los sindicatos a volver a la mesa de negociación, «al encontrarse plenamente comprometidos con un acuerdo justo, equitativo y sostenible del sector del metal en la provincia de Ciudad Real».