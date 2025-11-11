Suscribete a
ABC Premium
Directo
Se reanuda el juicio al fiscal general con nuevas testificales

Dos detenidos en Chinchilla de Montearagón cuando transportaban en un vehículo 209 gramos de cocaína

Los hombres, vecinos de Villena (Alicante), fueron sorprendidos en un control en la autovía A-31

Dos detenidos en Chinchilla de Montearagón con dos kilos de hachís en el coche

Material intervenido por los agentes de la Guardia Civil
Material intervenido por los agentes de la Guardia Civil

ABC

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han detenido a dos vecinos de la localidad alicantina de Villena, de 37 y 40 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, ... tras intervenirles 209 gramos de cocaína que transportaban ocultos en un vehículo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app