CSIF reclama medidas tras el agosto «negro» que deja cinco trabajadores fallecidos en la provincia de Albacete

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta el fallecimiento de un trabajador en Villarrobledo, que ayer caía desde una altura de siete metros, dentro de un mes de agosto especialmente trágico con cinco víctimas mortales en la provincia de Albacete.

«En lo que llevamos de año ya se han sufrido 8 accidentes laborales mortales en la provincia, sólo uno menos que todos los registrados durante 2024 y superando las cifras de años anteriores (7 en 2023; 6 en 2022 y 2021; 8 en 2020): estos terribles datos evidencian el deterioro de las condiciones de trabajo y de los sistemas de prevención«, ha alertado en nota de prensa.

CSIF ha resaltado que el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna es un derecho fundamental que no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo.

«No están funcionando las medidas: más allá de planes y subvenciones, hay que cumplir las normas de prevención, vigilar y sancionar. Es relevante que todas las partes asuman su responsabilidad en materia preventiva«, ha subrayado el presidente de CSIF Albacete, Luis Álvarez.

La Central Sindical reclama el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad social para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, así como regular la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva. También es preciso endurecer las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia Administración en sus incumplimientos.

A todo ello, denuncia, se suma la falta de una cultura de prevención, por lo que ha pedido potenciar la formación en Prevención de Riesgos Laborales e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.

CSIF, que traslada todo su apoyo y condolencias a los familiares y allegados del trabajador fallecido, confía en la recuperación del compañero que ayer resultó herido grave en el mismo accidente de Villarrobledo.