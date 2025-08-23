Un joven de 20 años se cae de una tirolina en Letur y es llevado en helicóptero al hospital de Albacete con politraumatismo El accidente ha ocurrido pasado el mediodía en un camping ubicado en la carretera CM-3225

Un joven de 20 años ha sido ingresado este sábado en el Hospital General Universitario de Albacete con politraumatismo tras sufrir una caída mientras se tiraba desde una tirolina en Letur.

El servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso del accidente a las 12.52 horas desde un camping situado en la carretera CM-3225. El joven ha sido atendido por un médico de urgencias, pero la gravedad de sus traumatismos ha hecho necesario el desplazamiento de un helicóptero medicalizado para trasladarlo al hospital.