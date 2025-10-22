El CESM denuncia el colapso del Servicio de Radiología en Talavera con tan sólo cinco especialistas

El presidente del Sindicato Médico CESM en Talavera de la Reina, Jorge Curiel, ha denunciado el «colapso» del Servicio de Radiología del Hospital Nuestra Señora del Prado, un departamento que, según asegura, «funciona con la mitad de los especialistas necesarios» y lleva años en ... una situación «crítica y desbordada».

«Que me diga el consejero cómo se hacen todas las mamografías con cinco radiólogos», planteó Curiel, quien explicó que la plantilla teórica del servicio es de nueve especialistas, pero solo siete están cubiertas y dos de ellos prestan servicio actualmente en el Hospital Universitario de Toledo. «En realidad hay cinco. Es literalmente imposible asumir la carga de trabajo con ese número de profesionales», subrayó.

El dirigente sindical recordó que, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas, el hospital debería contar con entre 14 y 15 radiólogos para atender a su población de referencia. «El servicio de Radiología de Talavera es deficitario desde hace años. Cuenca tiene trece radiólogos, Alcázar de San Juan diez, y nosotros solo nueve en plantilla, de los cuales cinco reales. Y eso atendiendo además a la población del Valle del Tiétar, que también depende del hospital talaverano», explicó.

Curiel señaló que este desequilibrio provoca una sobrecarga asistencial «enorme», con profesionales «al límite» y una presión constante que dificulta cubrir las plazas vacantes. «Cuando alguien ve la situación del servicio, se marcha. Hay tanta presión y tanta carga que no conseguimos cubrir las plazas», reconoció. «Los radiólogos que quedan trabajan sin parar, hacen guardias para arriba y para abajo y aun así no damos abasto».

Críticas a la privatización

El presidente del CESM subrayó que el problema no se limita al programa de cribado de cáncer de mama, sino que afecta al conjunto del diagnóstico hospitalario. «Si ahora dedican a los pocos radiólogos que quedan a hacer mamografías, ¿qué pasa con los diagnósticos de pulmón, de páncreas o de próstata? No están tocándose las narices, están desbordados», advirtió.

También criticó la dependencia creciente de la sanidad privada para asumir pruebas que el sistema público no puede cubrir. «Llevar la medicina a la sanidad privada, salvo en momentos puntuales, es un engaño a los ciudadanos», sostuvo. Según detalló, el Hospital de Talavera gasta «miles de euros cada mes» en pruebas externalizadas, especialmente en radiodiagnóstico. «Si ese dinero se invirtiera en contratar radiólogos, tendríamos de sobra y además nos saldría mucho más barato», afirmó.

Asimismo, Curiel consideró que la externalización se ha convertido en una práctica «crónica y carísima» que perjudica la eficiencia del sistema. «Externalizar de forma continuada es un despilfarro. El consejero debería hacer público cuánto gasta el hospital en pruebas concertadas y veríamos cuántos radiólogos se podrían contratar con ese dinero», apuntó.

Finalmente, alertó de que el problema del personal no se limita al área de Radiología. «En todas las especialidades estamos muy mal, y además el Sescam tiene médicos con contratos temporales desde hace años, lo cual es ilegal», denunció. «La normativa europea marca que un contrato temporal no puede durar más de nueve meses. Aquí hay facultativos en esa situación desde hace años, y eso nos puede costar millones de euros en sanciones si Bruselas interviene».