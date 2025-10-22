Suscribete a
El CESM denuncia el colapso del Servicio de Radiología en Talavera con tan sólo cinco especialistas

El sindicato médico critica que se deriven pruebas a hospitales y centros privados en esta área sanitaria

En la imagen, Hospital General Virgen del Prado de Talavera de la Reina, Toledo
F. Franco

Toledo

El presidente del Sindicato Médico CESM en Talavera de la Reina, Jorge Curiel, ha denunciado el «colapso» del Servicio de Radiología del Hospital Nuestra Señora del Prado, un departamento que, según asegura, «funciona con la mitad de los especialistas necesarios» y lleva años en ... una situación «crítica y desbordada».

