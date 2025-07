Castilla-La Mancha, segunda región con mayor deterioro en su red de carreteras

Es algo que desde hace ya muchos años comprueban a diario los millones de conductores de España, pero que el último estudio de la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha corroborado de manera rotunda en su último y más perfeccionado estudio dado a conocer estos días: el 52% de toda la red española se encuentra en una situación de deterioro grave o muy grave, su peor dato en 40 años, y para su reparación sería necesaria una inversión de nada menos que de 13.491 millones de euros.

La situación no es igual en todo el territorio nacional, y aquí es donde Castilla-La Mancha se sitúa en el segundo lugar de deterioro del firme de sus carreteras, a la par que Galicia, con un 59% de su red en estado grave, y solo por detrás de Aragón, que con un 68% lidera esta clasificación de los firmes en situación crítica. No obstante, no se especifica el porcentaje del deterioro en función de si es la red del Estado o de las carreteras competencias de los gobiernos autonómico o de las diputaciones.

El estudio realizado en el verano de 2024 mediante la captación de imágenes y un procesado con Inteligencia Artificial, afina el diagnóstico. Lo peor es que, tres años después del último estudio, el nivel de deterioro de las carreteras se ha casi triplicado al pasar de los 13.000 kilómetros con graves deterioros en 2022 a los 34.000 en 2025.

Ranking de los peores

Pero además de ese total de kilómetros en los que se precisa la realización actuaciones en un plazo inferior a un años para subsanar defectos estructurales (baches y piel de cocodrilo) y superficiales (grietas y descamaduras), hay otros 20.407 kilómetros en los que se apunta la necesidad de actuar en un plazo máximo de cuatro años. Así pues, el estudio señala que en un cuatrienio, a lo sumo, sería necesario intervenir en más de la mitad de las carreteras españolas (534.373 kilómetros de un total de 101.700).

Lo que se puede denominar 'ranking de la mala conservación' está encabezado por la Comunidad de Aragón, con un 68% de su red viaria con deterioros graves en su red, un 16% más que la media nacional. Pero a continuación aparecen igualadas Galicia y Castilla-La Mancha, en este caso con la tercera red más extensa de España, que alcanzan un nivel de deterioro del 59%.

En Castilla-La Mancha, de ese 59% que necesita actuación, que abarca un total de 7.387 kilómetros, un 40% presenta un estado grave y 19% muy grave. Asimismo, en la región haría falta la intervención en menos de un año en 5.082 kilómetros y en un plazo inferior a cuatro en 2.305 kilómetros.

En total, la red de carreteras de Castilla-La Mancha es de 19.581 kilómetros, ocupando el tercer lugar tras Castilla y León y Andalucía. De esa red, 3.729 kilómetros pertenecen al Estado, 8.606 kilómetros son competencia de la Junta de Comunidades y 7.245 pertenecen a las diputaciones.

Inversión millonaria

El informe de la Asociación Española de la Carretera estima que a nivel nacional hoy día son necesarios 13.491 millones de euros para poner a punto estas infraestructuras, lo que supone todo un récord, al crecer un 42,71% más que en 2022.

De la cantidad total, 4.721 millones de euros sería para el arreglo de carreteras del la red del Estado (un 53% más que en 2022) y 8.770 millones para la reforma de las carreteras de las autonomías y diputaciones, un 37,63% más que en 2022. El cálculo indica que las carreteras se han ido deteriorando en los tres últimos años a un ritmo de un 8% anual. La red del Estado comprende 26.000 kilómetros, la de las autonomías 67.131 kilómetros y las de las diputaciones 67.980.

La clasificación de las comunidades que más inversión necesitan para poner al día el estado de sus carreteras está encabezada en este caso por Castilla y León, que tiene la red con más kilómetros, y que necesita 2.705 millones de euros. De nuevo, Castilla-La Mancha ocupa el segundo lugar, ya que precisa de 1.801 millones para arreglar la red de carreteras, mientras que el tercer lugar lo ocupa Andalucía con 1.743 millones.

En este apartado, otro de los datos que aporta el estudio es el del déficit presupuestario por kilómetros de carretera que necesita reparación. Este particular ranking lo encabeza Aragón con 150.632 euros por kilómetro, seguida de Castilla y León (139.253 euros por kilómetros), Galicia (135.472 euros) y en cuarto lugar Castilla-La Mancha (130.778 euros).

Incremento del 12% del gasto de combustible

En el estudio se pone el acento también en que el mal estado de las carreteras puede tener también consecuencias políticas, como la paralización del proceso de transformación de las carreteras en infraestructuras verdes, seguras y conectadas.

Pero más allá de este aspecto, la mala conservación de la red afecta también al ya maltrecho bolsillo de los conductores. Y eso porque circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. Como ejemplo, los dos meses del verano de este año (julio y agosto) el deterioro de las carreteras se traducirá en un sobregasto superior a los 270 millones de euros en combustible, considerando los más de 100 millones de desplazamientos de largo recurrido que, según ha anunciado la Dirección General de Tráfico, se van a registrar. Eso supone cuatro millones y medio más de sobrecoste en combustible al día.

Las carreteras españolas necesitan una importante inversión en mantenimiento eduardo sanz nieto La Asociación Española de la Carreter plantea alternativas fiscales y colaboración público-privada para salvar el mantenimiento viario A la hora de establecer soluciones, hace años que la Asociación Española de la Carretera viene reclamando un espacio de financiación propio, global y sostenible para garantizar una adecuada conservación del patrimonio viario. Dicho fondo debería nutrirse de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, de los Fondos Europeos, de sistemas de tarificación por uso y de estrategias de colaboración público-privada. Se sugieren además otro tipo de alternativas, como las referidas a la elevada fiscalidad que soporta la movilidad por carretera frente a otros modos de transporte. Es el caso del impuesto especial de hidrocarburos, del que están exentos ferrocarril y transportes marítimo y aéreo. La AEC señala que solo con eliminar esta exención, según datos publicados por la Fundación Corell, se generarían anualmente 4.091 millones de euros, y en este caso la equidad impositiva sería suficiente para revertir el déficit de conservación de carreteras en un plazo de algo más de tres años.

Por otro lado, un pavimento deteriorado obliga a reducir la velocidad de circulación una media del 10%. Eso traducido a los camiones supone un 12,5% más de tiempo para realizar el mismo recorrido, un 25% más en el caso de los autobuses y un 20% más los vehículos ligeros. Otra influencia importante es en los precios del transporte de mercancías, ya que se establecen en función del tiempo, estimándose la repercusión en los precios del producto final un 10% más, según cálculos de la AEC.