Castilla-La Mancha recupera un centro de tecnificación deportiva con programas estatales tras el cierre en 2014 del de gimnasia

Castilla-La Mancha contará de nuevo con un centro de tecnificación deportivaque desarrollará programas estatales de bádminton y parabádminton, después de que se cerrarse el de gimnasia en 2014 con el entonces Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Así lo ha dado a ... conocer este martes el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la firma de un convenio entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Federación de Bádminton regional para la gestión de las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva Inclusiva de Castilla-La Manchao de Tecnificación Deportiva Inclusiva de Castilla-La Mancha «porque reúne la experiencia y la capacidad técnica necesarias para impulsarlo».

En concreto, la Consejería se compromete a delegar a la Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha la gestión, utilización y explotación de las instalaciones del centro y se compromete a colaborar activamente con la Federación en la puesta en marcha y desarrollo del Programa Deportivo de Tecnificación Estatal de Parabadminton y en el desarrollo de los eventos deportivos que tengan lugar en las instalaciones; entre otras acciones.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha paga el segundo tramo de la PAC y suma 532 millones en ayudas a agricultores y ganaderos Valle Sánchez El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, lanza un mensaje de tranquilidad en relación con la peste porcina africana: «Se está trabajando coordinadamente entre las administraciones para erradicar cuanto antes la presencia de este virus»

Por su parte, la Federación se compromete, además de a las obligaciones ya mencionadas, a elaborar y remitir a la Consejería la programación deportiva por temporada y usos futuros previstos para las instalaciones.

«Queremos que este centro sea un referente también para las nuevas generaciones. Que niños puedan venir, veros entrenar, aprender de vosotros y descubrir que el deporte es un derecho de todos, sin excepciones», ha subrayado el consejero.

Por último, Pastor ha recordado que Castilla-La Mancha ha realizado en los últimos años un esfuerzo inversor sin precedentes, alcanzando más de 2,5 millones de euros destinados al deporte para personas con discapacidad en ayudas directas, programas, eventos y apoyos específicos.

Ayudas a deportistas de élite

Por otro lado, Pastor ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a publicar este miércoles la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas a deportistas de élite, dotada con 380.000 euros y que beneficiará a 182 deportistas.

El consejero ha subrayado que los datos más reseñables de estas ayudas son que la media de la cuantía percibida por las mujeres deportistas es superior a la media de la de los hombres o que en la subvención de deportistas de élite del año 2025 hay once mujeres que han recibido subvención por asistir a los Juegos Olímpicos de París.