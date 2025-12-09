Suscribete a
Castilla-La Mancha recupera un centro de tecnificación deportiva con programas estatales tras el cierre en 2014 del de gimnasia

Además, el Gobierno regional publicará este miércoles la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas a deportistas de élite, dotada con 380.000 euros y que beneficiará a 182 deportistas

Presentación del centro de tecnificación deportiva
Presentación del centro de tecnificación deportiva JCCM

Toledo

Castilla-La Mancha contará de nuevo con un centro de tecnificación deportivaque desarrollará programas estatales de bádminton y parabádminton, después de que se cerrarse el de gimnasia en 2014 con el entonces Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Así lo ha dado a ... conocer este martes el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la firma de un convenio entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Federación de Bádminton regional para la gestión de las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva Inclusiva de Castilla-La Manchao de Tecnificación Deportiva Inclusiva de Castilla-La Mancha «porque reúne la experiencia y la capacidad técnica necesarias para impulsarlo».

