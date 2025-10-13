Castilla-La Mancha ampliará a 36 las enfermedades de la prueba del talón en 2026 y llegará a 40 a final de legislatura

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ampliará en 2026 a un total de 36 las enfermedades a detectar en recién nacidos a través de la prueba del talón.

Así ... lo ha avanzado durante la presentación de la Ciudad del Cine en Toledo, donde ha añadido que la Comunidad Autónoma estará así en disposición de llegar a detectar 40 enfermedades con esta prueba cuando acabe la legislatura.

Noticia Relacionada Sanidad amplía hasta 30 las enfermedades incluidas en el cribado de detección precoz neonatal ABC «Hay un compromiso firme del Gobierno regional de alcanzar las 40 pruebas diagnósticas. Hoy damos un paso importante, pero seguiremos ampliando el programa», ha dicho la consejera portavoz, Esther Padilla, en Talavera de la Reina «Son pequeñas demostraciones de cómo lo que generamos entre todos se puede compartir», ha enfatizado Emiliano García-Page.

