Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los 20 rehenes vivos ya han sido entregados por Hamás a la Cruz Roja
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de más lluvias con avisos naranjas en varias zonas

Astray (TSJCM) tasa en 45 los jueces que faltan en CLM y avisa sobre la ley de Eficiencia: "Sin recursos, no cumplirá objetivos"

La planta bajo cubierta de los juzgados de Toledo o el Instituto de Medicina Legal de Albacete, "puntos negros" en infraestructuras

El TSJ alerta de falta de medios en Castilla-La Mancha y reclama 45 nuevos jueces y no refuerzos puntuales

María Pilar Astray, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
María Pilar Astray, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha EP

EP

La nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha hecho cálculos del número de plazas de jueces que faltarán una vez entre en vigor la tercera fase de aplicación de la ley de Eficiencia en el sector, ... apuntando a un total de 45 vacantes por cubrir a partir del próximo 1 de enero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app