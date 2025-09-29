El TSJ alerta de falta de medios en Castilla-La Mancha y reclama 45 nuevos jueces y no refuerzos puntuales
Defiende, por ejemplo, la creación de un nuevo juzgado en Almagro, donde en 2024 se atendieron 1.652 asuntos civiles frente a los 600 que marca el estándar
Aumentan un 8,7% los casos judiciales en Castilla-La Mancha
La memoria anual de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) vuelve a poner sobre la mesa una realidad que arrastra desde hace años: la insuficiencia de medios humanos y materiales para atender la carga de trabajo que soportan los juzgados de la región.
El documento plantea de forma prioritaria la creación de 45 nuevas plazas de jueces y magistrados, distribuidas en 5 para órganos colegiados, 32 para juzgados o secciones de Tribunales de Instancia y 8 para jueces de adscripción territorial. Esta última figura, clave para cubrir sustituciones y refuerzos en órganos saturados, se considera esencial para garantizar la agilidad de la Justicia en Castilla-La Mancha.
Actualmente existen 9 plazas definitivas de Jueces de Adscripción Territorial (JAT) en la comunidad, pero el TSJ insiste en que son insuficientes y reclama elevar la cifra a 17, con un reparto equilibrado entre provincias. La reivindicación responde, además, a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2018, que reforzó la importancia de esta figura para atender bajas prolongadas y picos de trabajo.
La Sala de Gobierno del TSJ, en un informe remitido en mayo al Consejo General del Poder Judicial, subraya que algunos órganos judiciales soportan cargas de trabajo que duplican el módulo de entrada de asuntos previsto. Es el caso del Partido Judicial de Almagro, que en 2024 registró 1.652 asuntos civiles frente a los 600 que marca el estándar. La memoria defiende la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 en esta localidad para dar salida a la litigiosidad.
También se vuelve a reclamar un quinto magistrado para la Audiencia Provincial de Guadalajara, así como la especialización del juzgado con competencia en lo Mercantil de esta provincia. En Toledo, se insiste en la necesidad de un segundo juzgado mercantil, ante el notable incremento de casos en la capital.
La memoria dedica una atención especial a la violencia de género. El Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer de Toledo, operativo desde abril de 2024 y con jurisdicción extendida a Illescas y Orgaz, presenta ya una carga «muy elevada» que ha llevado al Ministerio de Justicia a autorizar la ampliación de una nueva plaza que se integrará en la Sección especializada en violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Toledo.
Nuevo juzgado en Talavera
A las carencias de personal se suman las de infraestructuras. El TSJ recuerda la «urgente y muy necesaria» construcción de un nuevo edificio judicial en Talavera de la Reina, que sustituya a unas instalaciones obsoletas e incapaces de responder a las necesidades actuales. El Ayuntamiento ya ha cedido un terreno, pero la ejecución de la obra sigue pendiente.
En definitiva, la memoria de 2024 insiste en la necesidad de una planificación estructural que vaya más allá de los refuerzos puntuales. Los jueces reclaman la creación de plazas, mejoras en infraestructuras y especialización de órganos para atender con eficacia a una ciudadanía cuya demanda de justicia crece año tras año.
La advertencia es clara: sin medios suficientes, la Justicia en Castilla-La Mancha seguirá tensionada, con consecuencias directas para la ciudadanía y la confianza en el sistema judicial.
