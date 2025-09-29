El TSJ alerta de falta de medios en Castilla-La Mancha y reclama 45 nuevos jueces y no refuerzos puntuales

La memoria anual de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) vuelve a poner sobre la mesa una realidad que arrastra desde hace años: la insuficiencia de medios humanos y materiales para atender la carga de trabajo que soportan los juzgados de la región.

El documento plantea de forma prioritaria la creación de 45 nuevas plazas de jueces y magistrados, distribuidas en 5 para órganos colegiados, 32 para juzgados o secciones de Tribunales de Instancia y 8 para jueces de adscripción territorial. Esta última figura, clave para cubrir sustituciones y refuerzos en órganos saturados, se considera esencial para garantizar la agilidad de la Justicia en Castilla-La Mancha.

Actualmente existen 9 plazas definitivas de Jueces de Adscripción Territorial (JAT) en la comunidad, pero el TSJ insiste en que son insuficientes y reclama elevar la cifra a 17, con un reparto equilibrado entre provincias. La reivindicación responde, además, a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2018, que reforzó la importancia de esta figura para atender bajas prolongadas y picos de trabajo.

La Sala de Gobierno del TSJ, en un informe remitido en mayo al Consejo General del Poder Judicial, subraya que algunos órganos judiciales soportan cargas de trabajo que duplican el módulo de entrada de asuntos previsto. Es el caso del Partido Judicial de Almagro, que en 2024 registró 1.652 asuntos civiles frente a los 600 que marca el estándar. La memoria defiende la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 en esta localidad para dar salida a la litigiosidad.

También se vuelve a reclamar un quinto magistrado para la Audiencia Provincial de Guadalajara, así como la especialización del juzgado con competencia en lo Mercantil de esta provincia. En Toledo, se insiste en la necesidad de un segundo juzgado mercantil, ante el notable incremento de casos en la capital.

La memoria dedica una atención especial a la violencia de género. El Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer de Toledo, operativo desde abril de 2024 y con jurisdicción extendida a Illescas y Orgaz, presenta ya una carga «muy elevada» que ha llevado al Ministerio de Justicia a autorizar la ampliación de una nueva plaza que se integrará en la Sección especializada en violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Toledo.

Nuevo juzgado en Talavera

A las carencias de personal se suman las de infraestructuras. El TSJ recuerda la «urgente y muy necesaria» construcción de un nuevo edificio judicial en Talavera de la Reina, que sustituya a unas instalaciones obsoletas e incapaces de responder a las necesidades actuales. El Ayuntamiento ya ha cedido un terreno, pero la ejecución de la obra sigue pendiente.

En definitiva, la memoria de 2024 insiste en la necesidad de una planificación estructural que vaya más allá de los refuerzos puntuales. Los jueces reclaman la creación de plazas, mejoras en infraestructuras y especialización de órganos para atender con eficacia a una ciudadanía cuya demanda de justicia crece año tras año.

La advertencia es clara: sin medios suficientes, la Justicia en Castilla-La Mancha seguirá tensionada, con consecuencias directas para la ciudadanía y la confianza en el sistema judicial.

La provincia de Toledo, en la que más jueces faltan en Castilla-La Mancha El TSJ de la región ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de 15 nuevas plazas judiciales, de las que 10 son consideradas prioritarias. El objetivo es aliviar la saturación en los tribunales y reforzar áreas clave: social, mercantil y violencia machista. Aunque las necesidades afectan a todas las provincias, Toledo se lleva la peor parte. El TSJ de la región pide una plaza en la Audiencia Provincial, dos en la futura sección de Primera Instancia, otra en la futura sección Mercantil y una más en lo Social. Además, reclama refuerzos en los tribunales mixtos de Ocaña, Torrijos, Orgaz y Talavera de la Reina, así como dos plazas en Illescas. En materia de violencia de género, Toledo contará con una segunda plaza especializada, ya prevista por el ministerio. En Albacete, la propuesta incluye dos jueces en la futura sección de Primera Instancia y otro en lo Social, además de un refuerzo en La Roda. En Ciudad Real, se reclaman nuevas plazas en la Audiencia Provincial, en la sección Penal de la capital y en lo Social, además de refuerzos en Almagro, Puertollano y Tomelloso. La gran novedad es la petición para crear una sección especializada en Violencia sobre la Mujer, que también dará servicio a Almagro, Puertollano y Valdepeñas. En Cuenca, se plantean nuevas plazas en la capital y en Tarancón, mientras que en Guadalajara, la petición es de una plaza en la Audiencia Provincial, dos en la futura sección de Primera Instancia y una en lo Social. El ministerio ya ha confirmado la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la capital.