Suscribete a
ABC Premium
Vídeo de la declaración
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

Almagro acoge este fin de semana la Feria Rural de Mujeres Emprendedoras y Empresarias con 20 expositores y talleres

La consejera de Igualdad. Sara Simón, ha definido a las mujeres rurales como «verdaderos motores de desarrollo en nuestros pueblos» y ha destacado su carácter emprendedor

Castilla-La Mancha impulsa el enfoque de género en las políticas agrarias

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha inaugurado la feria junto con el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, varios miembros de la Corporación municipal, la directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, y la delegada de Igualdad en Ciudad Real, Manoli Nieto-Márquez
La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha inaugurado la feria junto con el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, varios miembros de la Corporación municipal, la directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, y la delegada de Igualdad en Ciudad Real, Manoli Nieto-Márquez

ABC

Ciudad Real

La plaza mayor de la localidad ciudadrealeña de Almagro acoge desde este viernes y hasta el domingo al mediodía una nueva edición de la Feria Rural de las Mujeres Emprendedoras y Empresarias, impulsada por el Gobierno regional para abrir los actos de conmemoración del Día ... Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre. La muestra reúne veinte casetas y un completo programa de talleres y actividades divulgativas durante todo el fin de semana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app