Almagro acoge este fin de semana la Feria Rural de Mujeres Emprendedoras y Empresarias con 20 expositores y talleres

La plaza mayor de la localidad ciudadrealeña de Almagro acoge desde este viernes y hasta el domingo al mediodía una nueva edición de la Feria Rural de las Mujeres Emprendedoras y Empresarias, impulsada por el Gobierno regional para abrir los actos de conmemoración del Día ... Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre. La muestra reúne veinte casetas y un completo programa de talleres y actividades divulgativas durante todo el fin de semana.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha inaugurado la feria y ha definido a las mujeres rurales como «verdaderos motores de desarrollo en nuestros pueblos». Simón ha puesto el acento en el carácter emprendedor de las mujeres del medio rural, especialmente en zonas despobladas o en riesgo de despoblación, donde «favorecen que haya vida», y ha vinculado este impulso a medidas como la Ley contra la Despoblación y los incentivos económicos al emprendimiento.

Asimismo, ha explicado que la feria «tiene el objetivo de destacar el trabajo que realizan miles de mujeres en la región», ligado al medio rural y a productos y materias primas esenciales «como el aceite, la miel, el queso, el cuero, las esencias o algunos minerales».

La feria permanecerá abierta en horario de mañana y tarde. En la carpa central se difundirán experiencias de emprendimiento, sostenibilidad y bienestar con un enfoque práctico y participativo. Además, la Junta trasladará a Almagro el acto institucional del 15 de octubre y ha programado cerca de 400 actividades a través de la Red de Centros de la Mujer en toda la región.

En la inauguración han acompañado a la consejera el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, varios miembros de la Corporación municipal, la directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, y la delegada de Igualdad en Ciudad Real, Manoli Nieto-Márquez.