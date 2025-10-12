Suscribete a
Los Reyes presiden el besamanos del 12 de Octubre

Los alcaldes de Letur y Mira agradecen la preocupación de los Reyes «desde el minuto uno» por sus municipios tras la tragedia de la DANA

Sergio Marín y María Miriam Lava han asistido este domingo en Madrid al desfile militar y a la recepción en el Palacio Real

Page reclama recuperar el espíritu de la Constitución frente a la «extrema polarización y el frentismo premeditado»

La alcaldesa de Mira (Cuenca) con el presidente de Castilla-La Mancha este domingo en Madrid JCCM
Mercedes Vega

Toledo

El alcalde de Letur (Albacete), Sergio Marín, junto a la alcaldesa de Mira (Cuenca), han representado este domingo a sus municipios, afectados por la DANA hace un año, en la fiesta nacional. Para Marín ha sido un honor y ha agradecido la invitación de Sus ... Majestades los Reyes. «Muestra una vez más el compromiso que han tenido desde el principio y que se han preocupado constantemente no solo en Letur, sino de todos los municipios afectados por la DANA, han estado pendientes y se puede con este acto tan generoso comprobar que están en su memoria y pendientes de la reconstrucción estamos realizando«.

