Los alcaldes de Letur y Mira agradecen la preocupación de los Reyes «desde el minuto uno» por sus municipios tras la tragedia de la DANA

El alcalde de Letur (Albacete), Sergio Marín, junto a la alcaldesa de Mira (Cuenca), han representado este domingo a sus municipios, afectados por la DANA hace un año, en la fiesta nacional. Para Marín ha sido un honor y ha agradecido la invitación de Sus ... Majestades los Reyes. «Muestra una vez más el compromiso que han tenido desde el principio y que se han preocupado constantemente no solo en Letur, sino de todos los municipios afectados por la DANA, han estado pendientes y se puede con este acto tan generoso comprobar que están en su memoria y pendientes de la reconstrucción estamos realizando«.

Según el alcalde de Letur, el compromiso y la cercanía de los Reyes es un aliciente para el esfuerzo que tienen que realizar los municipios afectados para poder «continuar, avanzar y seguir realizando el objetivo de un Letur mejor; creo que venimos a estos actos en representación de todas las entidades, de todas las administraciones, de la Junta de la Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Diputación, todos pendientes de la emergencia desde el minuto uno».

Y ha añadido que Letur es un pueblo pequeño, «pero con un corazón inmenso y que representamos hoy de la mejor manera posible, después de un año tan duro en el que hemos sufrido todos», y ha destacado el compromiso y sensibilidad que los Reyes mostraron pocas semanas después de la tragedia visitando el municipio, donde fallecieron seis vecinos. «A los tres días se pusieron en contacto conmigo por vía telefónica y han estado pendientes de todo, dándonos ánimo y yo quiero agradecerles su preocupación desde el minuto uno, y por supuesto que nos hayan invitado al desfile militar y a la recepción en el Palacio Real«.

Noticia Relacionada Los Reyes se reunirán en Valencia con empresarios y entidades sociales para abordar la recuperación tras la dana Toni Jiménez Don Felipe y doña Letizia programan dos encuentros de trabajo con colectivos el 12 de marzo en la sede de la patronal

Por su parte, la alcaldesa de Mira, María Miriam Lava, ha representado también a todos los vecinos «en este año aciago», afectados de una manera muy dura por la catástrofe y con una con una víctima mortal.

«Es un gesto muy simbólico, lo que ha hecho la Casa Real, además de ser el símbolo de la unidad de las instituciones, es aportar esa estabilidad al país, lo que ha hecho es acercarse al pueblo y acordarse de de las localidades afectadas por por la DANA«, ha expresado Lava. Un agradecimiento que ha extendido al Ejército, al Ministerio de Defensa y en especial a la Unidad Militar de de Emergencia (UME). «Agradecimiento infinito por la la labor que realizaron en en nuestro pueblo, que no solamente fue de logística, sino que se llegó a crear un lazo, un vínculo con la población difícil de olvidar», ha concluido.