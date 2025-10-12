Page reclama recuperar el espíritu de la Constitución frente a la «extrema polarización y el frentismo premeditado»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este 12 de octubre en Madrid la necesidad de que España recupere el espíritu de la Constitución de 1978, basado en el pacto, la moderación y la escucha, frente a la polarización política ... y el frentismo ideológico que, a su juicio, dominan hoy la vida pública.

«Lo único que yo echo en falta y reclamaría en un día como hoy es que pudiéramos entre todos recuperar no ya el fondo de la Constitución, que está ahí, sino el espíritu constitucional», ha afirmado García-Page antes de asistir al acto de homenaje a la Bandera y al desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

El presidente castellanomanchego ha recordado que ese espíritu original «nos obligaba a pactar, a acordar, a moderarnos, a intentar escuchar y a evitar los extremos», una forma de entender la política que considera en retroceso. «Hoy, sinceramente, la extrema polarización, el frentismo premeditado que se busca desde las instancias nacionales ha convertido los partidos en un fin en sí mismo, en vez de algo para ayudar a los demás», ha advertido.

En esa línea, ha lamentado que «en España se haya pulverizado claramente el método constitucional, no el fondo, pero sí el aroma, la espiritualidad, el alma que tenía la Constitución». Por ello, ha subrayado que «hay que recuperarlo» y lo ha definido como «el gran objetivo nacional que deberíamos plantearnos todos los españoles».

Noticia Relacionada Page defiende la cultura frente a la censura y los recortes: «La incultura es la peor esclavitud» J. Guayerbas Desde Casas Ibáñez en Albacete, el presidente regional subraya que una sociedad que no valora el talento «está condenada al fracaso»

Durante su intervención, García-Page también ha querido poner en valor los símbolos e instituciones del Estado que protagonizan el desfile de la Fiesta Nacional. «Hoy todo son elementos claros de nuestro éxito y, sobre todo, de lo que significa España institucionalmente», ha expresado, al tiempo que ha reivindicado la solidez del país. «España está muchísimo más agarrada, más sólida de lo que muchos quisieran pensar, aunque tiene que ser consciente de los desafíos que debe afrontar», ha asegurado.

El presidente ha extendido su reconocimiento a la Corona, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, en sus palabras, «aportan estabilidad y certidumbre» en tiempos de tensión política. «Las instituciones más valoradas son las que van a desfilar —ha señalado— y seguramente no podrían desfilar los partidos políticos».

«Reivindicación serena de España»

García-Page ha aprovechado también la celebración del 12 de octubre para expresar su orgullo por el papel de España en el mundo. «Nos reivindicamos serenamente como lo que somos: una de las grandes culturas del planeta, la hispanidad», ha declarado. «La España de hoy es una España de éxito, que progresa, que vive en mejores condiciones que la mayor parte de los ciudadanos del mundo. Es una España sinceramente admirada en el resto del planeta, que ha conseguido tener la esperanza de vida más alta de todo el mundo», ha destacado.

Finalmente, ha defendido la necesidad de preservar el sentido de país como un proyecto común. «La España actual es una España de éxito, pero solo podrá seguir si todos remamos en la misma dirección», ha concluido.