Los Reyes se dirigen al Palacio Real para la recepción del 12 de Octubre

Page reclama recuperar el espíritu de la Constitución frente a la «extrema polarización y el frentismo premeditado»

El presidente de Castilla-La Mancha reivindica en el Día de la Fiesta Nacional «una España de éxito y admirada en el mundo», pero lamenta que «se haya pulverizado el método constitucional»

Page, a los socialistas que le acusan de ser de derechas: «Que vengan a Castilla-La Mancha y comparen cómo están los servicios públicos»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto con la alcaldesa de Mira, Miriam Lava
F. Franco

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este 12 de octubre en Madrid la necesidad de que España recupere el espíritu de la Constitución de 1978, basado en el pacto, la moderación y la escucha, frente a la polarización política ... y el frentismo ideológico que, a su juicio, dominan hoy la vida pública.

