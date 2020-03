Las residencias de mayores de Castilla-La Mancha, en situación crítica por el COVID-19

Mariano Cebrián SEGUIR Toledo Actualizado: 19/03/2020 20:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si el miércoles nos sobresaltábamos con la noticia de la muerte de 15 ancianos en la residencia de mayores Elder de Tomelloso (Ciudad Real) en plena oleada del coronavirus por toda España, ayer no pararon de sonar las alarmas en Castilla-La Mancha tras nuevos positivos en algún centro más.

Algo que confirmó el director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, quien informó en un comunicado de prensa de que treinta residencias de mayores, de las 400 que aproximadamente hay en la comunidad autónoma, han detectado casos positivos por coronavirus y el Gobierno regional ha puesto en marcha una red para conocer la situación de estos centros.

Con el objetivo de frenar esta espiral, el Ejecutivo castellanomanchego pretende conocer el número de casos, la disponibilidad de recursos y las necesidades de cada centro para trasladarles el conocimiento que hasta el momento se tiene en protocolos de actuación.

Por otro lado, Juan Camacho explicó que, junto con la creación de equipos asistenciales que pueden prestar ayuda sanitaria en los casos en los que estas residencias lo necesiten, se está procediendo a la distribución de equipos de protección individual en los centros que lo necesiten y en la medida de las posibilidades de la Junta.

Fruto de la «investigación exhaustiva» que el Gobierno realiza sobre todas las residencias de mayores de Castilla-La mancha, el director general de Salud Pública afirmó que, a día de hoy, se han detectado casos positivos por coronavirus en 30 de estas residencias, en las cuales «se está actuando desde el punto de vista asistencial como epidemiológico para asegurar la mejor contención de la infección».

Uno de los bomberos de Albacete desinfectando la residencia de mayores Núñez de Balboa

Uno de esos casos es la residencia Núñez de Balboa, en Albacete capital, donde han fallecido siete ancianos en los últimos días. Una cifra confirmada a Efe por Chelo Cuadra, secretaria de la Federación de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha, que recordó que los fallecimientos en la citada residencia se habían producido desde este pasado fin de semana y mostró su preocupación por los usuarios y las trabajadoras.

Es por ello que este sindicato ha reclamado «más medidas de protección» adecuadas para los trabajadores, principalmente mujeres, de esta residencia, donde han muerto casi la mitad de los fallecidos afectados por coronavirus en la provincia de Albacete.

Más muertos y sospechosos

Una situación similar, aunque a menor escala, es la que viven en una residencia de mayores en Guadalajara capital, donde hay dos fallecidos, otros dos contagiados y catorce sospechosos. Se trata de la residencia Siglo XXI, situada en la calle Ferial, que pertenece a la Organización Médica Colegial de España.

Según ha podido saber ABC, durante la madrugada de ayer murieron dos residentes del centro infectados por Covid-19, uno en la residencia y otro en el hospital. Además, hay otros dos casos confirmados entre los residentes y once sospechosos. Pero además, entre el personal, hay un médico y dos enfermeros que presentan síntomas, aislados en sus domicilios a la espera de que se les realice la prueba.

Y, por otro lado, aunque en la residencia de mayores Elder de Tomelloso, ayer no hubo que lamentar ningún fallecido (hasta el cierre de la edición), la situación sigue siendo crítica, ya que hay una treintena de ancianos con síntomas, además de algún trabajador a los que no se les ha hecho la prueba. Así lo volvió a denunciar a ABC el director del centro, José Manuel Sampedro, que insistió en que, a pesar de recibir material sanitario y de protección, así como una ambulancia, «la ayuda no es suficiente».

«No buscamos culpables y nos da pena que esto se haya desviado al debate político, pero lo único que pido es ayuda», afirmó Sampedro, quien invitó a todos los que le han atacado a ir a la residencia a conocer la situación que vive. «Yo voy con la verdad por delante», concluyó.