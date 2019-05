2-3: Dramático triunfo del Albacete que le mantiene en la pomada del ascenso Los albaceteños sufrieron ante un Rayo Majadahonda muy ofensivo que apretó hasta el final

El Albacete Balompié se ha impuesto en la tarde de este domingo por 2-3 al Rayo Majadahonda tras la disputa de un encuentro muy emocionante y con un fútbol ofensivo por todo lo alto a cargo de ambas escuadras. El conjunto manchego sigue ahora en la tercera posición en la tabla, a tan solo tres puntos del segundo, el Granada. Casualmente, Albacete y Granada medirán sus fuerzas el próximo lunes (21.00 horas) en el Carlos Belmonte, en un choque en la cumbre que puede decidir un ascenso directo a Primera División. Por su parte, el equipo majariego tendrá que seguir su pelea por evitar el descenso.

El encuentro comenzó con un alto ritmo ofensivo por parte de los dos conjuntos. De esa manera, en la primera jugada del choque pudo llegar el 1-0 tras un gran pase de Manu del Moral que falló estrepitosamente Héctor Hernández en el segundo poste. La réplica visitante llegó un minuto más tarde cuando un centro de Tejero lo empalmó Febas, pero se topó con una buena intervención de Basilio. Esta acción fue el preámbulo del 0-1 que llegó en el minuto 4 después de que un pase de Zozulia permitió a Rey Manaj batir en su salida a Basilio. Dos minutos más tarde casi llega el empate cuando un remate de cabeza de Héctor Hernández lo desvió de forma apurada Tomeu Nadal.

El encuentro era un «ida y vuelta» espectacular que culminó en el minuto 10 cuando un buen centro de Tejero lo llevó a la red Roman Zozulia de gran remate de cabeza. Los majariegos intentaban meterse en el partido y, de esta manera, Manu del Moral y Fede Varela asustaron a Tomeu Nadal en sendos disparos peligrosos. Sin embargo, fue el Albacete quien golpeó de nuevo la red adversaria. Era el minuto 29 cuando el ucraniano Roman Zozulia anotó de un buen testarazo a la salida de un saque de esquina lanzado por Eugeni Valderrama. A pesar de todo, no se desanimaron los discípulos que dirige Antonio Iriondo. De esta manera, Héctor Hernández, un ex del Albacete, rozó el gol en los minutos 32 y 35, aunque no tuvo éxito en sus acciones. A pesar de todo, el Rayo Majadahonda el marcador a través de una brillante jugada personal de Manu del Moral en el minuto 41.

Tras la reanudación, el Rayo Majadahonda anotó pronto su segundo gol que apretaba el resultado. Era el minuto 52 cuando Óscar Valentín puso el 2-3 en el marcador del Cerro del Espino tras pase de Héctor Hernández. De aquí hasta el final de la contienda el partido transcurrió con tintes dramáticos. El equipo madrileño apretó de lo lindo en busca del empate y lo tuvo en varias acciones ante Tomeu Nadal, la más claras de ellas en el minuto 85 cuando el canario Héctor Hernández estrelló un remate en el larguero visitante. Bien es cierto, que el Albacete pudo sentenciar la batalla 76 cuando Basilio salvó el remate el Roman Zozulia.