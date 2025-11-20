Suscribete a
ABC Premium

Los hombres que cambiaron España

La Transición fue un viaje sin mapas en el que los dirigentes tuvieron que improvisar para pasar de una dictadura a una democracia parlamentaria

Adolfo Suárez jura su cargo como presidente del Gobierno ante el Rey Juan Carlos, el 5 de julio de 1976
Adolfo Suárez jura su cargo como presidente del Gobierno ante el Rey Juan Carlos, el 5 de julio de 1976 efe
Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por decirlo con una frase expresiva, la Transición fue un viaje sin mapas. Tras casi cuatro décadas de franquismo, sus protagonistas no tenían experiencia ni una guía para pasar de una dictadura a una democracia parlamentaria. Todo hubo que improvisarlo. Y salió bien porque España ... dio un gran salto hacia adelante en los tres turbulentos y complicados años que van desde la muerte de Francisco Franco a diciembre de 1978 cuando se aprueba la Constitución.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app