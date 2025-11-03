Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo comparece desde el Comité Ejecutivo del PP tras el paso al lado de Mazón
Juicio al fiscal general
García Ortiz «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

SUCESOS

Detenido en Tenerife un fugitivo en Bélgica por delitos de trata de seres humanos

El detenido se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Detenido en sede policial en foto de archivo
Detenido en sede policial en foto de archivo POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Granadilla de Abona (Tenerife) a un fugitivo reclamado internacionalmente por las autoridades de Bélgica por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos y pertenencia a grupo criminal, hechos por los que podría ... enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app