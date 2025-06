Las pinturas volverán a Sijena por la fuerza: el Ayuntamiento se suma al Gobierno regional y pedirá la ejecución de la sentencia del Supremo

El abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español,solicitará al Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca la ejecución forzosa de la sentencia que condena al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver las pinturas murales arrancadas de los muros del Monasterio ... de Sijena. Lo hará el próximo viernes. Según explicó este abogado a la agencia Efe, su petición se suma a la planteada en los mismos términos por el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, y viene espoleada por las «maniobras» llevadas a cabo por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para tratar de desobedecer la resolución judicial.

A su juicio, «la comisión técnica auspiciada por el MNAC y a la que invitaron a participar al Gobierno de Aragón era una comisión trampa creada con dos fines: esconder la desobediencia a la sentencia e intentar colar al Ejecutivo aragonés un dictamen en el sentido de que las piezas no podían ser trasladadas por su fragilidad».

En este sentido, valoró la decisión adoptada el pasado lunes por el Gobierno aragonés de salirse de esta comisión una vez conocido el incidente de ejecución de sentencia presentado por la institución museística en el juzgado para tratar de evitar la devolución bajo el supuesto argumento de que las pinturas no podrían ser trasladadas sin causarles graves daños.

«El problema en Cataluña es que falta cultura jurídica para asumir las sentencias judiciales que no le benefician, algo que espolea el nacionalismo extremo para crear un falso victimismo que, para su desgracia, les perjudica enormemente», agregó Español a la agencia, quien ya apuntó a una posible responsabilidad penal por parte de la dirección del MNAC por desobediencia a la autoridad judicial.

En su petición de ejecución forzosa, el letrado instará al juzgado a formar una comisión restringida de peritos para asesorar al magistrado en todas las decisión de contenido técnico-artístico, a fin de garantizar que la operación de traslado sea «un éxito».

Medidas cautelares

Previamente, el letrado confía en que a lo largo de esta semana el juzgado oscense se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas para garantizar el cumplimiento de la sentencia, entre otras el establecimiento de una fianza sobre los bienes del MNAC. También reclamó en su escrito este abogado el cierre de las salas donde se exponen las pinturas de Sijena al público para evitar posibles daños, así como el establecimiento de un dispositivo de vigilancia en el museo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ejecutivo maño anunció este martes 24 de junio que no tolera la «deslealtad» de Cataluña y pedirá la ejecución forzosa del fallo del TS sobre la devolución de las pinturas murales de Sijena al monasterio de origen. La última vez que ocurrió algo similar, en 2017, fue la Guardia Civil la que sacó los bienes de arte sacro del Museo Diocesano de Lérida y los entregó al vecino Obispado de Barbastro.

A solo unas horas (día 26) de que venza el plazo que los jueces dieron al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para presentar la hoja de ruta donde defina cómo traslada los murales románicos que exhibe desde 1961 y que está sentenciado a devolver, Aragón ha considerado que las argucias del Patronato para eludir perder las valiosísimas obras han dinamitado la buena sintonía que presidía la relación con el Govern de Salvador Illa. El Ejecutivo popular abandona la vía templada y va al choque: «Ahora se hará por las buenas o por las malas», plasmó ayer su enfado Jorge Azcón.

Esa irritación viene de varios gestos previos: la postura de la Generalitat ha sido torticera, critica su homólogo aragonés. Por una parte, desde el Ejecutivo catalán se sugirió cumplir la sentencia en un plazo no inferior a nueve meses, pero cumplirla; una propuesta que en Zaragoza se consideró demasiado tiempo pero que estaba estudiando. Mientras, el MNAC presentó el pasado lunes ante el Juzgado oscense que instruye la causa un incidente de ejecución para esquivar el cumplimiento, en cualquiera de los periodos que se barajen. No se cumplirá nunca, según el museo, que alega «incapacidad técnica» para hacerlo.

El MNAC hace una salvedad: las «pinturas profanas» también incluidas en el procedimiento y de menor valor. Sí va a estudiar su retorno a la comarca de los Monegros. Sobre los frescos románicos, sus expertos dicen que constituyen una «obra intrínsecamente frágil» y es mejor no tocarla.

Y eso ha retirado las manos tendidas. Al conocer ese escrito judicial que respaldan Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Ministerio de Cultura, el Ejecutivo maño decidió abandonar la comisión encargada de valorar las condiciones del traslado y que inspiró de forma unilateral el Patronato del MNAC, en su reunión del día 16, al considerarse estafado. A regañadientes, Aragón había aceptado participar en pro de recuperar las pinturas en buen estado, pero estaba ojo avizor. La consejera de Cultura regional, Tomasa Hernández, explicó incluso que sus técnicos habían realizado un documento para acordar las condiciones idóneas para la restitución de las obras al cenobio.

Sin dañar las obras

«Para nosotros lo más importante es que esas pinturas no sufran ningún daño, porque son de los aragoneses, pero lo que no vamos a permitir es que debates políticos entorpezcan el cumplimiento de la sentencia», dijo ayer Azcón, no sin recordar que el Alto Tribunal apoya que la comunidad tiene legitimidad para defender sus intereses, porque «se basa en sus competencias». Y avala que el traslado es posible.

El caso sobre los bienes de Sijena ha reabierto la herida por la que sangraba una dilatada cruzada entre administraciones. El socialista Illa, tras más de una década de Govern de siglas nacionalistas, parecía encaminado a encontrar una solución dialogada al destino de las pinturas. Visiblemente molesto, Azcón rechazó que haya injerencias ideológicas sobre Sijena, máxime tras una decisión contra la que no cabe recurso: «Una sentencia que emana de los jueces del Supremo no es política, es justicia, es legalidad. Por eso, nosotros vamos a empeñarnos en que esa sentencia se cumpla a las buenas o a las malas».