Bloqueo total por Sijena: el MNAC comunica al juzgado su «incapacidad» para trasladar las pinturas y Aragón se levanta de la comisión

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) presentó ayer en sede judicial en Huesca la petición de incidente de ejecución mediante un escrito en el que manifiesta su «incapacidad técnica de llevar a cabo esta operación en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente». En el escrito, también señala «la imposibilidad de realizar el traslado de las pinturas murales para restituir la Sala Capitular del Monasterio de Sijena sin ponerlas en riesgo«, informó el museo y explicó que los acuerdos tomados el pasado 16 de junio por parte del patronato y para dar cumplimiento a una sentencia judicial firme «se están desplegando con total normalidad». Ese acuerdo pasaba por formar una comisión técnica que evaluase el traslado con Aragón, pero el Gobierno de Jorge Azcón se ha levantado de la mesa de trabajo tras ese escrito judicial presentado unilateralmente por el MNAC.

El MNAC está abierto a estudiar el traslado de las Pinturas profanas, que también forman parte de este procedimiento. El museo manifiesta que sus características y estado de conservación, desde un punto de vista técnico son diferentes: «No sufrieron las consecuencias del incendio, no requieren un tratamiento previo de consolidación y todas ellas se encuentran sobre un soporte rígido y plano». «Los riesgos para su manipulación y traslado son inferiores, y el MNAC estudia de forma separada su proceso de reintegración».

La respuesta de Aragón es suspender la participación de sus técnicos en el grupo de trabajo. Como ya se adelantó, Aragón no aceptará «maniobras dilatorias» y no entrará en una comisión que no evalúe el traslado en plazo. Asimismo, el Gobierno de Aragón considera «absolutamente inaceptables» los términos en los que (en catalán) el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha planteado el incidente de ejecución a la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga, sin posibilidad de recurso, a la devolución de las pinturas murales y las pinturas profanas del Real Monasterio de Santa María de Sijena. Considera que con este incidente de ejecución, el MNAC insiste en oponerse al cumplimiento de la sentencia, al no proponer un plazo para la devolución.

Los responsables del museo, a pesar de la claridad con la que el Tribunal Supremo dictaminó que es posible técnicamente realizar el traslado, insisten en asegurar que provocaría daños irreparables en las pinturas murales, todo ello sin ninguna justificación técnica, han indicado desde el Gobierno de Aragón.

Así, el Ejecutivo aragonés «lamenta profundamente» la voluntad implícita en la manifestación por parte del MNAC de no acatar la sentencia del Tribunal Supremo, a pesar de la buena fe y la colaboración de los técnicos aragoneses para ayudar al museo catalán a cumplir la sentencia.

«El que rompe el clima de confianza es el MNAC»

Ante esta situación, en la que el MNAC ha decidido «romper el clima de confianza» en el diálogo técnico,el Gobierno de Aragón suspende la participación de sus técnicos en el grupo de trabajo constituido.

Del mismo modo, reafirma su voluntad de «hacer cumplir la ley por todos los medios judiciales que sean necesarios para cumplir con su deber de velar por el patrimonio cultural, artístico e histórico de los aragoneses«. Además, solo se aceptará el cumplimiento íntegro de la sentencia del Supremo, incluyendo todas las pinturas objeto del fallo del máximo tribunal sin distinción ninguna.

Tampoco admitirá intentos de esquivar el cumplimiento del fallo por parte del museo, ni los integrantes de su patronato: la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona.