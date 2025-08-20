Muere una joven de 20 años al caer a un pozo de 35 metros de profundidad en Zaragoza

Suscribete a
Efectivos del Parque de Bomberos de Tarazona y el coordinador han intervenido en el rescate del cadáver

Una joven de unos 20 años ha fallecido al caer desde al pozo de los Aines de la localidad zaragozana de Grisel
Una joven de unos 20 años ha fallecido al caer desde al pozo de los Aines de la localidad zaragozana de Grisel

Una joven de unos 20 años ha fallecido al caer desde al pozo de los Aines de la localidad zaragozana de Grisel, con una profundidad de 35 metros. Efectivos del Parque de Bomberos de Tarazona y el coordinador han intervenido en el rescate del cadáver de la joven. Los especialistas han realizado la extracción con técnicas y material de rescate vertical, ha informado la Diputación de Zaragoza.

El Pozo de los Aines

El pozo en el que se ha precipitado la joven está formado por el hundimiento de estratos calizos y yesosos que se forman por la acción de las aguas subterráneas, y está repleto de densa vehetación.

El pozo está ubicado en el municipio de Grisel (Zaragoza) y cuenta con una boca de 22 metros, 35 metros de profundidad y hasta 32 metros de desnivel.

Es un lugar turístico que se encuentra en la Comarca de Tarazona y el Moncayo, y está equipado con medidas de seguridad y un mirador. El acceso se realiza mediante una cuerda, ya sea por la entrada principal o por una apertura lateral que está excavada en la roca.

