Investigado un grupo criminal por seis robos con fuerza cometidos en Borja (Zaragoza)

Imagen de la violenta irrupción de un vehículo en un local de Borja para sustraer el botín

La Guardia Civil ha investigado a cinco hombres de entre 20 y 31 años como presuntos autores de hasta seis delitos de robo con fuerza cometidos en Borja (Zaragoza), entre noviembre de 2024 y junio de este año. Según informa el Cuerpo Armado, los integrantes del grupo actuaban encapuchados, empleaban armas blancas y utilizaban vehículos para entrar en los locales echando la puerta abajo. Además, no dudaron en amenazar a un menor de edad para cometer un robo con violencia ocurrido en mayo, su último hecho delictivo.

Los investigadores obtuvieron indicios de que varios hechos delictivos ocurridos en Borja fueron cometidos por las mismas personas. Estas ocultaban sus rostros y su complexión física, se coordinaban y tomaban medidas de seguridad para asegurar su huida y sus movimientos.

La investigación comenzó cuando a finales de noviembre del año pasado una persona entró en un salón de juegos de Borja, cubierto y con prendas de ropa para modificar su complexión física, y amenazó a un empleado para llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte.

En diciembre, tuvo lugar un intento de robo en otro local de la misma población, en el que los autores utilizaron un vehículo robado para estrellarlo contra la puerta del comercio y forzar la entrada. Finalmente, abandonaron el lugar en otro automóvil robado.

Por último, se produjo otro robo similar en un establecimiento de hostelería, también en Borja, en el que los autores accedieron al local con los rostros cubiertos y amenazaron a la empleada para sustraer la recaudación de la venta de lotería.

Como citábamos con anterioridad, en mayo de este año un menor, captado por el grupo criminal y sometido bajo amenazas, cometió un robo con violencia al sustraerle la recaudación a la empleada de un establecimiento de la localidad de la comarca Campo de Borja. Sin embargo, esta persona fue detenida y se recuperó el dinero.

La investigación ha permitido localizar e investigar a cinco personas como presuntos autores por cuatro delitos de robo con violencia y dos delitos de robo con fuerza en las cosas, en los que se habían sustraído más de 15.000 euros en total. Todos los autores han quedado a disposición judicial.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona, con la colaboración del Puesto de la Guardia Civil de Borja, en el marco de la denominada operación Goldenwheel.