¿En qué consiste la estafa del «método de la siembra» que causa pavor en el supermercado?

Momento de la persecución policial por las calles de Calatayud, a pleno día y en presencia de otros viandantes

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes 29 de agosto en el municipio zaragozano de Calatayud a tres miembros de un grupo criminal que fueron sorprendidos extrayendo en un cajero el dinero de una víctima a la que previamente le habían sustraído las pertenencias. Los detenidos eran especialistas en el método de la siembra, que no todos los ciudadanos conocen.

Este método consiste en la vigilancia por parte de uno o varios de los delincuentes de una persona que sale de comprar en un local hasta el aparcamiento y le advierte que se le han caído pertenencias en la parte trasera de su vehículo, de este modo consiguen que salga del coche, momento que aprovecha otro integrante de la banda para sustraerle el bolso.

Antes la observan a la hora de pagar en el supermercado para ver el número PIN de la tarjeta utilizada que después utilizarán para sacar dinero en efectivo.

Tres arrestados

En el caso de Calatayud, la señora que denunció a los ladrones se percató de la ausencia de su bolso en el mismo momento por lo que no dudó en acudir a la comisaría de Policía Nacional de Calatayud y poner la denuncia. Esto permitió organizar un dispositivo de vigilancia para intentar localizar a los delincuentes en los diferentes cajeros de la ciudad.

Media hora después de la sustracción del bolso, uno de los agentes observó a dos personas, cuyas características se asemejaban a las descritas por la víctima, que se acercaban a un cajero hablando entre ellos mediante un dispositivo inalámbrico. Los dos delincuentes sacaron dinero de dos cajeros contiguos y abandonaron el lugar de forma apresurada. Los agentes desplegados siguieron a los presuntos autores hasta que estos se percataron de la presencia policial y huyeron corriendo.

Los detenidos llegaron a subirse en un vehículo donde esperaba el tercer integrante de la banda, momento en el que un vehículo policial pudo cortar la huida y proceder al arresto de estas tres personas a las que se les imputan los delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Según la Policía Nacional, los detenidos actuaban de forma itinerante por toda la geografía española y acababan de llegar recientemente a la ciudad bilbilitana. Era la primera vez que actuaban en este municipio, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan que se les pueda imputar hechos anteriores en otras ciudades.