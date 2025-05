Azcón descarta el adelanto electoral pese a la falta de presupuestos: «Ese escenario no está encima de la mesa»

Se podría decir que el Parlamento aragonés ha rebajado la euforia más reciente de Jorge Azcón por la victoria judicial sobre Cataluña en el Supremo que ordena a devolver a la comunidad que pilota los bienes arrancados de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena en 1936.

Los parlamentarios autonómicos han abundado en si Aragón cuenta con solvencia económica para afrontar el segundo tramo de la legislatura y han preguntado a Azcón si va a haber adelanto electoral pese a la carencia de nuevas cuentas regionales y la falta de acuerdo presupuestario. El popular ha descartado cien por cien esa opción: «Ese escenario no está encima de la mesa».

En respuesta a Chunta Aragonesista y su portavoz José Luis Soro, el mandatario zaragozano ha avanzado que «las elecciones anticipadas son prerrogativa del presidente del Gobierno», declarando que está en su mano decidir si se produce o no, aunque Soro ha expuesto que existe un movimiento de corrientes internas en el PP que buscan comicios en las autonomías en las que los populares se encuentran en minoría desde la salida de Vox de los Ejecutivos autonómicos y sobre todo en las que no han podido adoptar nuevos acuerdos presupuestarios (ocurre lo contrario en Aragón que en Comunidad Valenciana, por ejemplo). El portavoz de CHA ha espetado al PP aragonés que no va a poder conseguir nuevas cuentas tampoco en 2026 debido a la ruptura abrupta con Vox, por lo que se deberían tomar decisiones al respecto.

«Sería una táctica cortoplacista»

En cualquier caso, Azcón ha esquivado esos argumentos y defendido que llamar a las urnas sería una táctica «cortoplacista» y que, por lo que dicen las encuestas, no cree que el Gobierno actual «saliera del Pignatelli», el edificio de Zaragoza sede del Ejecutivo. Se refería el presidente regional a los sondeos que vienen publicando algunos medios de comunicación y que estiman que revalidaría su victoria en el voto ciudadano.

Azcón ha asegurado que seguirá gobernando «el momento histórico que vive esta comunidad autónoma». Soro ha mantenido su tesis de que esa decisión no correspondería ya al propio Azcón, sino a Génova.