Suscribete a
ABC Premium

apagón repentino

Una avería deja sin luz a 25.000 clientes del centro de Zaragoza

Junto al Pilar, en la calle Alfonso I y paseo Echegaray y Caballero se encuentran las viviendas afectadas, aunque Endesa está restableciendo el servicio

La veterana generación hidroeléctrica se engancha al nuevo modelo energético

La calle Alfonso I, una de las más transitadas y comerciales de la ciudad, se ha ido a negro
La calle Alfonso I, una de las más transitadas y comerciales de la ciudad, se ha ido a negro abc

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Oficinas, negocios y establecimientos del centro de Zaragoza se han quedado sin luz pasadas las 10.30 horas, al parecer por un fallo en la red de suministro de luz que ya se está restableciendo, según fuentes de la compañía Endesa. Al parecer se ha producido la desconexión de un transformador de la Subestación Transformadora Huerva, ubicada en la calle Aznar Molina, afectando a las viviendas y negocios de las céntricas calles Alfonso I y paseo Echegaray y Caballero, que jalonan la plaza del Pilar.

La incidencia ha afectado a unos 25.000 clientes del centro de Zaragoza.

Ahora mismo la compañía trabaja en el restablecimiento progresivo del suministro, que en menos de una hora han recobrado la mitad de los clientes afectados por este apagón repentino.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app