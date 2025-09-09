Una avería deja sin luz a 25.000 clientes del centro de Zaragoza

La calle Alfonso I, una de las más transitadas y comerciales de la ciudad, se ha ido a negro

Oficinas, negocios y establecimientos del centro de Zaragoza se han quedado sin luz pasadas las 10.30 horas, al parecer por un fallo en la red de suministro de luz que ya se está restableciendo, según fuentes de la compañía Endesa. Al parecer se ha producido la desconexión de un transformador de la Subestación Transformadora Huerva, ubicada en la calle Aznar Molina, afectando a las viviendas y negocios de las céntricas calles Alfonso I y paseo Echegaray y Caballero, que jalonan la plaza del Pilar.

La incidencia ha afectado a unos 25.000 clientes del centro de Zaragoza.

Ahora mismo la compañía trabaja en el restablecimiento progresivo del suministro, que en menos de una hora han recobrado la mitad de los clientes afectados por este apagón repentino.