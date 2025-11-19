Suscríbete a
Desentrañando el efecto Iván Ania cien partidos después con el Córdoba CF

ABC consulta a varios entrenadores, la mayoría pasó por el banquillo blanquiverde, para analizar el impacto del técnico ovetense en esta larga trayectoria

Córdoba CF e Iván Ania: una renovación en puerta a un partido del centenario

Iván Ania posa a cámara junto a el escudo del Córdoba CF
Daniel Aragón

Córdoba

El técnico blanquiverde Iván Ania sigue escribiendo capítulos en la historia del Córdoba CF. No solo ha guiado al club en su regreso tan deseado al fútbol profesional, sino que además ha logrado consolidarse en el banquillo cordobesista para alcanzar la cifra de los ... cien partidos dirigidos en la entidad ribereña. Además, el preparador asturiano ha sabido mantener el rumbo, reforzar la identidad del equipo y devolver la ilusión a una afición desapegada tras caer en el pozo más profundo. Gracias a su trabajo, el club está firmemente asentado en Segunda División, mirando de frente hacia los puestos más altos y atreviéndose a soñar con metas ilusionantes como es el play off.

