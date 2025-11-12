Suscríbete a
Iván Ania, a un paso de ser centenario en el contexto de una renovación en ciernes

El preparador blanquiverde llegará a los cien partidos este domingo en el encuentro ante el Deportivo, una cifra que puede seguir siendo aún mayor si se perfila este nuevo acuerdo

Iván Ania sigue haciendo historia en el banquillo del Córdoba CF

Iván Ania posa dentro de las instalaciones de El Arcángel
Iván Ania posa dentro de las instalaciones de El Arcángel valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Además de cosechar buenos resultados sobre el césped en la presente campaña, el técnico blanquiverde Iván Ania sigue haciendo historia en el Córdoba CF. Tras alcanzar los 94 partidos dirigidos, cifra que le convierte en el preparador cordobesista con más duelos consecutivos, este domingo frente ... al Deportivo el ovetense alcanzará los 100 partidos al mando del conjunto ribereño. Fruto de esta cifra, entrenador y club se encuentran acercando posiciones para ampliar su compromiso.

