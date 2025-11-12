Iván Ania, a un paso de ser centenario en el contexto de una renovación en ciernes

Además de cosechar buenos resultados sobre el césped en la presente campaña, el técnico blanquiverde Iván Ania sigue haciendo historia en el Córdoba CF. Tras alcanzar los 94 partidos dirigidos, cifra que le convierte en el preparador cordobesista con más duelos consecutivos, este domingo frente ... al Deportivo el ovetense alcanzará los 100 partidos al mando del conjunto ribereño. Fruto de esta cifra, entrenador y club se encuentran acercando posiciones para ampliar su compromiso.

Tal y como ha podido avanzar la Jugada de Córdoba y ha podido confirmar este medio, la entidad blanquiverde quiere apostar por esa estabilidad que ha conseguido con Iván Ania como comandante del plantel del Córdoba, al menos, por un año más. Precisamente, la estrategia del club ha sido siempre realizar contratos de una temporada a sus técnicos -el pasado mes de enero se cerró su renovación hasta junio de 2026-, aunque en esta ocasión se puede extender algo más en el tiempo.

El último precedente de un acuerdo de más de un curso fue el realizado a Germán Crespo en octubre del año 2022, firma que se extendió hasta 2026. Este anuncio vino acompañado también por la apuesta de la dirección deportiva comandada por Juan Gutiérrez 'Juanito' hasta la misma campaña. Sin embargo, el técnico granadino fue destituido finalmente en abril de 2023 no cumplió ninguna de las tres temporadas que tenía apalabradas.

El comienzo de su andadura blanquiverde

Desde su anuncio el 28 de noviembre de 2023, Ania ha sido uno de los grandes artífices del éxito actual, aunque no tuvo un comienzo sencillo. Tras su paso por el Algeciras, el ovetense llegó a El Arcángel con el objetivo de hacer una campaña en Primera Federación que pudiera permitir al Córdoba pelear por el ascenso. A pesar de las altas aspiraciones, tres derrotas ante Ibiza, San Fernando y Linares en los cuatro primeros partidos levantaron las dudas.

El contexto que tenía sobre sus hombros no era sencillo, pues a mandos de Germán Crespo en la campaña anterior, el cuadro blanquiverde firmó un final algo desalentador al quedarse fuera de los puestos de promoción de ascenso a Segunda División. Con un ambiente exigente, Ania se sacudió la presión y comandó al equipo a los puestos de play off.

En una gran temporada regular donde logró veintitrés triunfos, ocho empates y siete derrotas, también logró su mejor racha de partidos sin conocer la derrota como técnico blanquiverde. Más concretamente, registró nueve victorias y cuatro empates desde la jornada decimonovena hasta la trigésimo primera. Para poner la guinda a su primer año, logró la machada al superar a la Ponferradina y al Barça Atlètic en las eliminatorias de ascenso y permitir a toda una ciudad volver a gozar de las mieles del fútbol profesional.

Mucho más reciente, Iván Ania también comandó la permanencia en el primer año de la vuelta a la categoría del fútbol español. Nuevamente, el comienzo fue complicado. En El Arcángel logró que el equipo se mantuviera invicto, sin embargo, jugar lejos del estadio blanquiverde se convirtió en una gran pesadilla al lograr una única victoria en la primera vuelta.

Tras el parón de navidad, Ania consiguió dar con la formula de la regularidad y firmar una cómoda permanencia en el mes de mayo. Catorce victorias, trece empates y dieciséis derrotas fueron trámite suficiente para clasificar en una meritoria decimocuarta posición.

Ahora en en el transcurso de su tercera temporada, tras un arranque que llegó a colocar al Córdoba en descenso, Iván Ania logró revertir la situación y escalar a la octava posición al finalizar la decimotercera jornada. Esto hace que el bando cordobesista se encuentre a un punto del play off, hecho que ha sido motivado especialmente por los ocho partidos que encadena el equipo sin perder.

Su balance global

Si se hace acopio de estos números, en los 99 partidos que ha dirigido ha logrado 45 victorias, 27 empates y 27 derrotas. Sin duda, Ania se encuentra en la flor y nota de entrenadores blanquiverdes y los números en el banquillo lo avalan.

Como centenario, es el octavo técnico del Córdoba más partidos, aunque tiene a tiro superar a otros grandes nombres como el de Roque Olsen (101 partidos) y Iosu Ortuondo (102). Además, en caso de finalizar esta temporada, también superaría a Juncosa (124) -para ser el quinto entrenador con más encuentros- y se acercaría a Vava (130).