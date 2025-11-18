Suscríbete a
urbanismo

Las obras de los nuevos accesos al estadio de El Arcángel comenzarán en las próximas semanas

A falta de la firma del contrato, en breve arrancarán los trabajos para plantar árboles en el recinto ferial e instalar los itinerarios peatonales

La Intervención Municipal se interpone en la obra del cerramiento del estadio El Arcángel

Exterior del estadio El Arcángel Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Córdoba

En las próximas semanas comenzarán los trabajos de los nuevos accesos al estadio El Arcángel que resguardarán a los aficionados que acuden cada dos semanas al partido del barro en días de lluvia; así como la plantación de más de un centenar de árboles en ... el recinto ferial de El Arenal. El Ayuntamiento de Córdoba adjudicó el proyecto por 162.453,31 euros (IVA incluido) a la empresa Verde Urbano Paisajismo y Jardinería.

