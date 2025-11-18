Las obras de los nuevos accesos al estadio de El Arcángel comenzarán en las próximas semanas

En las próximas semanas comenzarán los trabajos de los nuevos accesos al estadio El Arcángel que resguardarán a los aficionados que acuden cada dos semanas al partido del barro en días de lluvia; así como la plantación de más de un centenar de árboles en ... el recinto ferial de El Arenal. El Ayuntamiento de Córdoba adjudicó el proyecto por 162.453,31 euros (IVA incluido) a la empresa Verde Urbano Paisajismo y Jardinería.

Tal y como ha podido saber ABC, las obras iniciarán en dos o tres semanas a falta de la firma del contrato y los últimos detalles burocráticos. La empresa adjudicataria tiene de plazo tres meses para el inicio de las obras, pero en su oferta apuntó una reducción de plazo de un mes. Por lo que en dos meses podrían estar construidos los nuevos caminos. Aun así, no llegaría antes del final de año.

Dentro de la documentación presentada por la empresa adjudicataria había un seguro de caución cuya firma electrónica había perdido validez, por lo que no se pudo depositar en Tesorería. Finalmente, la documentación ha sido subsanada y Verde Urbano Paisajismo y Jardinería arrancará las obras de un proyecto que se divide en dos partes.

Por un lado, se realizarán siete itinerarios peatonales con pavimento dentro del recinto ferial, en la zona este de albero para facilitar el desplazamiento de los peatones en los días de lluvia. En el último encuentro del Córdoba el pasado domingo, las consecuencias de la borrasca Claudia hicieron mella en el terreno, obligando a los asistentes a mancharse de barro.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento empieza la plantación de otros 3.000 árboles en los alcorques vacíos Javier Gómez El delegado Miguel Ruiz Madruga detalla que este plan ordinario comenzará en noviembre y finalizará en marzo con un coste de 900.000 euros

Estarán construidos con losas de hormigón y tendrán una anchura de cuatro metros y una longitud de entre 25 y 35, y servirán para cumplir una demanda de los aficionados cordobesistas que acuden a El Arcángel.

Luego, el proyecto que realizará Verde Urbano Paisajismo y Jardinería incluye además la plantación de 174 árboles en el recinto ferial de Córdoba. La plantación se centrará principalmente en el acerado este de la calle Guadalquivir y en el acerado oeste de la calle el Potro, instalándose un sistema de riego por goteo para su mantenimiento. También se va a disponer arbolado alrededor de la zona de juegos infantiles.

El contrato pretende mejorar la calidad del recinto ferial, convirtiéndose en un espacio mucho más acogedor, con una mejora medioambiental y climática, con el aumento de sombras y la bajada de temperatura.