polémica

El colegiado Álvaro Moreno y el Córdoba CF suman un nuevo capítulo en una relación tormentosa

Los blanquiverdes no han ganado nunca en trece partidos arbitrados por el granadino, dejando, además varias actuaciones muy polémicas en detrimento del equipo cordobesista

El VAR y el penalti controvertido del Córdoba CF: lo que se habló con el árbitro Álvaro Moreno

Jacobo recrimina una decisión de Álvaro Moreno Aragón en el partido frente al Deportivo
Daniel Aragón

Córdoba

Nuevamente, la actuación de Álvaro Moreno Aragón no pasó desapercibida en un partido del Córdoba CF. En la actuación de este domingo, la polémica estuvo servida con el dudoso penalti pitado a Rubén Alves tras revisar la jugada en el monitor del ... VAR, acción por la que finalmente el central blanquiverde fue expulsado. Esta decisión amplía el catálogo de acciones controvertidas que han condicionado en varias ocasiones al club ribereño y que llevaban la firma de este colegiado.

