El colegiado Álvaro Moreno y el Córdoba CF suman un nuevo capítulo en una relación tormentosa

Nuevamente, la actuación de Álvaro Moreno Aragón no pasó desapercibida en un partido del Córdoba CF. En la actuación de este domingo, la polémica estuvo servida con el dudoso penalti pitado a Rubén Alves tras revisar la jugada en el monitor del ... VAR, acción por la que finalmente el central blanquiverde fue expulsado. Esta decisión amplía el catálogo de acciones controvertidas que han condicionado en varias ocasiones al club ribereño y que llevaban la firma de este colegiado.

Si se echa la mirada atrás, el historial de Álvaro Moreno con el Córdoba comenzó en la campaña 2017-2018, más concretamente en la tercera jornada de Segunda División ante el Zaragoza .En un disputadísimo encuentro en El Arcángel, el conjunto maño se llevaría el gato al agua (1-2) a pesar de la buena imagen local. En este encuentro, las decisiones arbitrales no fueron determinantes y solo destacó la expulsión por doble amarilla a Zapater en el minuto 88.

En esa misma temporada, el Córdoba volvería a ser arbitrado por el granadino el 20 de octubre ante el Oviedo, partido en el que debutó Juan Merino como técnico blanquiverde. A pesar del dominio, finalmente la escuadra cordobesita sufrió una derrota a domicilio marcada por el infortunio (2-0).

Las primeras polémicas

En esa misma campaña, Álvaro Moreno dejaría su primera decisión controversial a la par que decisiva en el devenir del encuentro. La jornada 25 acogió un vibrante duelo entre el Córdoba CF y el Barça B, partido que caería del lado de los blaugranas motivado por un dudoso penalti de Aythami al impedir la carrera de Cardona (1-2). En primeras instancias, el colegiado no vio nada punible y continuó el juego, sin embargo, esta decisión fue revocada al recibir el aviso del juez de línea de la existencia, a su juicio, de la pena máxima. Este penalti finalmente sería convertido por Aleñá.

Ya en el siguiente año, los blanquiverdes fueron dirigidos por Moreno Aragón en la tercera jornada de Segunda División ante el Albacete (3-0). A los tres minutos de juego, pitó sin miramientos un penalti de Aythami sobre Zozulya, acción en la que el jugador del blanquiverde impactó al rival fuera del área. Además, también otorgó una nueva pena máxima en contra del conjunto dirigido por José Ramón Sandoval, , sin embargo, esta vez sí que estuvo correcto ya que Quintanilla despejó con la mano un remate manchego.

Noticia Relacionada Iván Ania y su enfado por la actuación arbitral en el Córdoba CF-Deportivo: «Si nos dejan, estaremos arriba peleando por todo» Daniel Aragón El técnico blanquiverde explotó ante el papel de Álvaro Moreno al alegar que «no cree en las casualidades» cuando el cuadro cordobesista solo ha ganado un partido de los trece que les ha dirigido

La primera, y única, victoria con este árbitro llegó en ese mismo curso ante el Almería, partido no exento de polémica tras expulsar a Aythami por «morder a un rival», según reflejó el acta. Dentro de los cuatro partidos se sanción que podría haber sufrido, el Comité de Disciplina rebajó el castigo a dos encuentros ya que la acción estaba al «margen del juego». Por último, no tuvo protagonismo como juez en el segundo duelo liguero entre Las Palmas y el Córdoba, cita en la que se consolidó el descenso blanquiverdea Segunda B tras una nueva derrota en una temporada para el olvido (1-0).

Sus partidos en la vuelta a Segunda División

Ya en la 'era Ania', el primer registro de Álvaro Moreno Aragón fue en la eliminación en Copa del Rey en la campaña 2024-2025 ante el Olot (5-4, pen). Mal partido de los blanquiverdes, pero el granadino no dictó penalti en una acción donde un defensor catalán impactó con su bota en la cabeza de Obolskii. Ese mismo año, ya en Segunda División, un agarrón dentro del área a Jacobo no fue suficiente motivo para pitar la pena máxima en el duelo ante el Zaragoza en El Arcángel, lanzamiento que pudo desatascar el empate final (2-2).

Si se utiliza esta misma vara de medir, sí que declaró penalti en una acción similar en el duelo ante el Almería correspondiente a la vigesimosegunda jornada. Theo Zidane derribó a Baptistao dentro del área para declarar la pena máxima, todo ello en un partido que estuvo condicionado con la expulsión de Calderón en la segunda mitad (0-3).

«Espero que no nos pite más», famosa cita que pronunció Iván Ania tras al papel de Álvaro Moreno en la trigésimo tercera fecha ante el Elche. No señaló dos posibles penaltis a favor del Córdoba CF - a Albarrán y Obolskii- y el conjunto de la franja se hizo con la victoria (1-2).

Noticia Relacionada Dolorosa e injusta derrota del Córdoba CF ante un efectivo Deportivo (1-3) Daniel Aragón El cuadro blanquiverde dominó, mereció más hasta con uno menos, pero el penalti y la expulsión de Alves, amén de la polémica actuación arbitral, que encendió la grada, condicionaron el choque

No se cumplieron las plegarias del asturiano, puesto que se volvieron a ver las caras esta temporada en el debut ante el Sporting. Un Córdoba con escasa identidad sucumbió en El Molinón (2-1), pero estalló la polémica con un posible penalti no pitado a favor de los blanquiverdes. A ojos del árbitro del comité madrileño, el brazo del defensor sportinguista se encontraba en una posición natural, decisión que defendió poco después el Comité Técnico de Árbitros en su espacio audiovisual 'Tiempo de Revisión'.

Ya la gota que colmó el vaso ocurrió en la cita de ayer ante el Deportivo. En un partido muy disputado, Álvaro Moreno fue decisivo en el encuentro. La doble vara de medir que aplicó el colegiado perjudicó a los de Iván Ania, privando un penalti a Xavi Sintes por la misma acción que sí pitó a favor del Deportivo y en la que acabó expulsado Rubén Alves. Finalmente, si se hace acopio de los partidos que ha dirigido Álvaro Moreno Aragón, el balance es algo preocupante con once derrotas, un empate y una única victoria, un registro que demuestra la relación tormentosa entre el Córdoba y su figura.