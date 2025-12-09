De 21 a 120 días sin empleo y sueldo para 76 trabajadores: el conflicto laboral de Hitachi en Córdoba se tensa otra vez

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba ha lamentado en la noche de este martes, en un comunicado de CC.OO., la actitud de la empresa que, «lejos de retirar las cartas de sanción que impuso a 76 trabajadores y a varios miembros ... del comité de empresa como gesto de buena voluntad de cara» a solventar el conflicto laboral que vive la palnta, ha comunicado este 9 de diciembre a los empleados afectados la imposición de sanciones que van de 21 a 120 días de suspensión de empleo y sueldo.

El presidente del comité de empresa y uno de los miembros del comité de empresa sancionados con 120 días de suspensión de empleo y sueldo junto al secretario del mismo, Álvaro García Leiva (CC.OO.), ha recordado que «la representación sindical decidió suspender la convocatoria de huelga del próximo jueves como gesto de buena voluntad para desescalar el conflicto y desbloquear la negociación del convenio colectivo». «El comité pidió a la empresa que retirara las cartas de sanción y que cejara en su actitud amenazadora y pensábamos que teníamos un acuerdo, pero está visto que nos equivocamos, porque no solo no ha retirado las cartas en las que informaba de las posibles sanciones, sino que las ha hecho efectivas», ha apuntado García Leiva.

En este sentido, el responsable sindical ha reiterado que el comité de empresa sigue tendiendo la mano a la empresa para negociar, pero ha advertido de que «si la dirección de la empresa continúa amedrentando a la plantilla con sanciones y no retira las que ha comunicado hoy, a las puertas de la Navidad, no dudaremos en retomar la convocatoria de huelga».

Además, García Leiva ha remarcado que «la empresa debería explicar los motivos que tiene para seguir tensando la situación después de haber suspendido la huelga, que fue lo que nos pidió para seguir negociando». «No entendemos por qué sigue presionando y alterando a los compañeros, salvo que le interese que el conflicto vuelva a escalar para ocultar su mala gestión», ha añadido.

Vulneración de la prevención de riesgos

Por último, el comité de empresa se pone a disposición de «todos los trabajadores que, ejerciendo «sus legítimos derechos», hayan sido multados. «Seguiremos defendiendo los derechos de los compañeros y si no hay gestos de buena fe por parte de la empresa, no dudaremos enadoptar las medidas que sean necesarias para hacerlos cumplir», ha finalizado García Leiva.

Hay que recordar que Hitachi abrió expediente disciplinario a estos 76 trabajadores al considerar que durante una de sus protestas habían vulneró las normas de prevención de riesgos laborales. La pasada semana, este largo conflicto laboral parecía desescalar. Por primera vez, en diez meses, las conversaciones empezaron a dar frutos.

A raíz de ello, como se ha indicado, el comité de empresa desconvocó la jornada de huelga para el jueves. Los representantes sindicales de la plantilla pidieron a la dirección de la fábrica que hicieran un gesto de distensión retirando los expedientes disciplinarios.