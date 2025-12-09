Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Manuel Carrasco ofrecerá cuatro conciertos en Sevilla en 2026: fechas y entradas

ECONOMÍA

De 21 a 120 días sin empleo y sueldo para 76 trabajadores: el conflicto laboral de Hitachi en Córdoba se tensa otra vez

El comité de empresa advierte de que si no se retiran las sanciones, «no dudaremos en retomar la convocatoria de huelga»

El conflicto laboral de Hitachi en Córdoba se rebaja: primer acercamiento entre la empresa y la plantilla, que suspende la huelga del día 11

Hitachi abre expediente disciplinario a 76 empleados de su planta en Córdoba por su encierro en el taller

Manifestación de los trabajadores de Hitachi
Manifestación de los trabajadores de Hitachi rafael carmona
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba ha lamentado en la noche de este martes, en un comunicado de CC.OO., la actitud de la empresa que, «lejos de retirar las cartas de sanción que impuso a 76 trabajadores y a varios miembros ... del comité de empresa como gesto de buena voluntad de cara» a solventar el conflicto laboral que vive la palnta, ha comunicado este 9 de diciembre a los empleados afectados la imposición de sanciones que van de 21 a 120 días de suspensión de empleo y sueldo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app