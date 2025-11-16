Iván Ania y su enfado por la actuación arbitral en el Córdoba CF-Deportivo: «Si nos dejan, estaremos arriba peleando por todo»

Iván Ania se mostró muy molesto en la por la actuación arbitral en la rueda de prensa posterior al partido entre el Córdoba CF y el Deportivo. En su encuentro número cien como técnico centenario como blanquiverde, el preparador ovetense explotó ... ante el papel del árbitro Álvaro Moreno a la hora de impartir justicia.

No se dejó nada en el tintero un Iván Ania que cargó directamente ante el colegiado granadino al asegurar que condicionó el partido. «No creo en las casualidades, pero si vemos la estadística que tenemos con este árbitro, evidentemente de trece partidos ganar uno solo no creo que sea casualidad», ha asegurado.

Su enfado con Álvaro Moreno

«Recuerdo del año pasado el partido contra el Elche un penalti a Albarrán, en la misma situación de hoy. Él no lo pita, le llaman al VAR y, hoy decide que sí, pero el año pasado con Albarrán decide que no. El día de Almería, pita un penalti a Theo en la primera parte y en el minuto 3 de la segunda parte expulsa a Calderón. El día del Sporting, pita un penalti a favor nuestro en la primera jornada, va al VAR y lo anula. Hoy no lo pita, le llaman del VAR y hoy sí lo pita», ha lamentado el técnico blanquiverde.

No acabó aquí su discurso en contra de Álvaro Moreno al rememorar su deseo de la campaña pasada de no volver a encontrarse con su figura sobre el terreno de juego. «El año pasado hice un comentario que no suelo hacer nunca, y dije que ojalá que no nos vuelva a pitar esta temporada. Lo que esperaba era que no nos pitara nunca más, pero nos tocó este árbitro ¿Perdimos por culpa de él?, no lo sé, ¿Qué condicionó el partido?, seguro», ha expresado.

Sobre el penalti de Rubén Alves y su correspondiente expulsión, Iván Ania también tuvo sus palabras para desgranar la polémica jugada en la que intervino el VAR. «Puede haber agarrón de Rubén, pero es que si ves la camiseta de Rubén, también está estirada en una acción en la que el jugador del Dépor no llega a rematar. Deciden que es penalti y nos quedamos con uno menos», ha narrado.

Finalmente, Iván Ania tuvo que ser controlado por su equipo técnico ya que el asturiano iba a intercambiar palabras con Álvaro Moreno al finalizar el partido, momento que describió con ironía en los micrófonos de El Arcángel. «Iba a felicitarle la Navidad. Por si no nos vuelve a pitar más, quería decirle tenga buenas Navidades», ha reiterado muy cabreado Ania.

Analisis del partido

Ya sobre el partido, Iván Ania cree que su equipo fue superior en grandes tramos del partido, por lo que declara que esta derrota «no resta». «Evidentemente hay cosas que mejorar como es el tener mucha más efectividad en área rival. Pero el equipo tiene alma, el equipo tiene orgullo y capacidad de reacción, y es que al principio de liga, cuando nos hacían un gol, parecía como que ya habíamos perdido el partido. Veo al equipo capacitado, incluso con uno menos, gracias al empuje que va el equipo hacia delante, no se notó esa inferioridad y fuimos capaces de generar», ha celebrado.

Con este partido, el Córdoba se ha visto las caras con Las Palmas, Racing de Santander y Deportivo, actuales líderes de la competición. Ante esto, el técnico asturiano ha resaltado la idea que, como equipo, pueden «competir contra todos». «El único equipo que fue para mí superior a nosotros fue Las Palmas. También es cierto que nos cogió en la segunda jornada de liga por lo que, si jugáramos ahora, a lo mejor el partido podría ser otro. El Dépor y el Racing son equipos distintos. Tienen un gran potencial de manera individual, y luego colectivamente funcionan bien en situaciones defensivas. Los dos son equipos que están planteados o hechos para ascender, ahí está la diferencia entre los equipos que están arriba y los equipos que estamos abajo», ha puntualizado.

«Hoy creo que merecíamos por lo menos el empate si no la victoria, pero no ha podido ser. Esto tiene que reforzarnos y tiene que hacernos ver que el equipo tiene alma, que tiene carácter, que el equipo tiene orgullo y que tenemos a la afición de nuestra parte. Entre todos juntos, si nos dejan, estaremos arriba peleando por todo», ha argumentado.

Rubén Alves y Fomeyem

Otra de los aspectos reseñables de este partido fue la lesión de Fomeyem, jugador que tuvo que abandonar El Arcángel en muletas con un esguince de tobillo. Ante esto, Iván Ania incluso abrió la puerta a su posible presencia en la próxima jornada ante el Granada. También precisó que no sabe si recurrirán la roja de Rubén, pero no tiene muchas esperanzas tras el capitulo vivido con Albarrán.

Finalmente, Ania tuvo unas palabras tras cumplir su partido número cien con el Córdoba. «Quiero agradecer a todo el mundo que ha podido colaborar o ayudar en que yo pueda cumplir ese número de partidos, tanto a la gente del club, dirección deportiva y dirección general. Me llevo un mal sabor de boca por la derrota, pero estoy muy orgulloso y espero cumplir muchos más en el Córdoba. Ojalá que se puedan ir cumpliendo los objetivos, que el club siga creciendo y que crezcamos todos de la mano, y algún día poder celebrar lo que todos deseamos», ha concluido.