Iván Ania y su enfado por la actuación arbitral en el Córdoba CF-Deportivo: «Si nos dejan, estaremos arriba peleando por todo»

El preparador blanquiverde explotó ante el papel de Álvaro Moreno al alegar que «no cree en las casualidades» cuando el cuadro cordobesista solo ha ganado un partido de los trece partidos que ha dirigido este colegiado

Iván Ania se lamenta en una acción en el partido ante el Deportivo
Daniel Aragón

Córdoba

Iván Ania se mostró muy molesto en la por la actuación arbitral en la rueda de prensa posterior al partido entre el Córdoba CF y el Deportivo. En su encuentro número cien como técnico centenario como blanquiverde, el preparador ovetense explotó ... ante el papel del árbitro Álvaro Moreno a la hora de impartir justicia.

