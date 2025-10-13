Suscríbete a
El Córdoba CF quiere extender su racha triunfal ante la Cultural Leonesa

El conjunto blanquiverde lleva encadenando tres partidos consecutivos sin perder y un nuevo triunfo contra la escuadra culturalista les alejaría de los puestos de descenso

Iván Ania, sobre el rendimiento de la plantilla del Córdoba CF: «Estoy notando al equipo enchufado»

Kevin Medina se marcha de su defensor durante un partido de esta temporada
Kevin Medina se marcha de su defensor durante un partido de esta temporada valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba vuelve tras dos semanas de ausencia a El Arcángel para enfrentarse a las 20.30 horas a un rival directo en la clasificación como es la Cultural Leonesa. Ahora, los pupilos de Iván Ania encaran una doble cita en el templo ... ribereño contra el equipo culturalista y posteriormente contra el Almería, pero, primero, un renovado conjunto cazurro se postula como una verdadera prueba de fuego para alejarse de la zona baja de la tabla.

