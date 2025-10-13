El Córdoba CF quiere extender su racha triunfal ante la Cultural Leonesa

El Córdoba vuelve tras dos semanas de ausencia a El Arcángel para enfrentarse a las 20.30 horas a un rival directo en la clasificación como es la Cultural Leonesa. Ahora, los pupilos de Iván Ania encaran una doble cita en el templo ... ribereño contra el equipo culturalista y posteriormente contra el Almería, pero, primero, un renovado conjunto cazurro se postula como una verdadera prueba de fuego para alejarse de la zona baja de la tabla.

Si bien es cierto que la victoria ante el Real Zaragoza dio algo de oxígeno, las sensaciones sobre el verde no fueron del todo positivas al no poder ver a un equipo blanquiverde solvente a la hora de crear juego y generar ocasiones de peligro. A pesar de la gran mejoría en la parcela defensiva al lograr mantener su portería a cero, todavía se ve a un Córdoba sin mordiente al que le cuesta mucho anotar, sin embargo, la diosa de la fortuna estuvo del lado de los cordobesistas en el autogol del triunfo contra los maños.

Posible once contra la Cultural Leonesa

Ya en el presente, el once inicial para este encuentro promete de nuevo cambios. El primero, obligado, se verá en la portería. A pesar del buen rendimiento de Iker Álvarez, logrando su primera portería a cero ante el Zaragoza, el meta blanquiverde se perderá esta cita al estar concentrado con la selección de Andorra para disputar el encuentro clasificatorio al Mundial de 2026 contra Serbia. Por ello, Carlos Marín tendrá una gran oportunidad de reivindicarse tras tres suplencias y dar argumentos para volver a defender los tres palos cordobesistas.

Para ello, su línea defensiva tendrá que dar lo mejor de sí misma para evitar las notorias desconexiones que han sufrido en gran parte de la temporada. Para este duelo, Carlos Albarrán volverá a entrar en una convocatoria desde su ausencia en Andorra, pero la falta de ritmo competitivo hace presagiar que comenzará el partido desde el banquillo y se mantendrá la misma zaga que en Zaragoza.

La sala de máquinas sigue necesitando esa creatividad que permita generar ocasiones de peligro, pero la buena participación de Dani Requena dentro de la medular permitió que Isma Ruiz estuviera mucho más cómodo para realizar labores defensivas. Por ello, este tándem se presenta como uno de los más en forma.

Por último, la parcela ofensiva más dudas. El once presentado contra el Zaragoza supuso una revolución en la línea de ataque, especialmente con un Kevin Medina que partió a banda cambiada. No fue mal partido del malagueño, pero se le pudo ver algo incómodo, aunque parece que sigue por delante de Carracedo.

También todo apunta que Jacobo se mantendrá en la mediapunta y Dalisson seguirá en el extremo izquierdo. Por último, Guardiola puede retomar la titularidad ante la poca presencia de Fuentes en la pasada jornada y la necesidad de ostentar un delantero con un perfil más combinativo.

Rendimiento al alza

Tras una semana con cuatro sesiones de entrenamiento divididas entre la Ciudad Deportiva y El Arcángel, Iván Ania destacó en la rueda de prensa previa al encuentro que su equipo está «enchufado» tras el triunfo en Zaragoza. «Cuando entrenas a más ritmo y con más intensidad, eso te predispone a estar más cerca de la victoria. Si te acostumbras a este nivel, luego va acompañado de que llevamos también tres jornadas seguidas puntuando», celebró.

Respecto a las bajas, todavía se encuentran ausentes Alcedo y Adilson por sus lesiones, además tampoco estarán Iker Álvarez y Marcelo por compromisos internacionales, pero sí estará disponible el ya nombrado Albarrán. «Él va a ir convocado y si tiene que jugar titular o disponer de minutos, está preparado», aseguró.

El rival

Sobre el rival, la Cultural Leonesa viene en dinámica muy positiva al mantenerse invictos en los dos últimos partidos. La escuadra culturalista no tuvo la vuelta al fútbol profesional sumar cuatro derrotas en las seis primeras jornadas, logrando únicamente una victoria y un empate. Esta serie de malos resultados le costó el puesto a Raúl Llona, artífice del ascenso leonés.

En su lugar llegó José Ángel 'Cuco' Ziganda, y como ya suele ser la cantinela habitual, su primer partido llegó con un triunfo bajo el brazo frente al Valladolid en Pucela (0-1). Posteriormente, el equipo cazurro sacó un poco lustroso empate frente al Albacete donde tuvieron las mejores ocasiones para llevarse el partido (0-0). Como se puede ver, han sido capaces de acumular dos porterías a cero en los dos últimos duelos, misma cantidad que ha logrado el Córdoba en toda la temporada. Además, ostentan dos victorias consecutivas a domicilio tras superar en primera instancia al Racing de Santander (2-4) antes que a los vallisoletanos.

A pesar del buen nivel demostrado en los últimos partidos, actualmente son penúltimos en la competición al sumar ocho puntos, uno menos que el Córdoba. Esto demuestra que el partido de esta noche supondrá un importante cambio de dinámica para uno de los dos equipos dentro de una Segunda División que todavía sigue muy compacta.

Respecto a su estilo del juego, el Cuco Ziganda ha implementado una clásica 4-4-2 en fase defensiva para mantener una presión medio-baja. El mejor ataque siempre viene de una buena defensa, por lo que enfocan su trabajo en robar balones para apostar por veloces transiciones, el talón de Aquiles del Córdoba durante toda la camapaña. Para ello, Rodri Suárez se ha erigido como el líder de la zaga leonesa a sus 22 años y dar la solidez que necesitaban junto a Barzic.

Ya en ataque, la imprevisibilidad y el desborde de Luis Chacón es una de las principales amenazas en contra de los blanquiverdes, un enérgico jugador que se complementa perfectamente con la veteranía de Rubén Sobrino.

Eso sí, la Cultural Leonesa llega con las bajas Rafael Tresaco y Eneko Satrústegui, además de un Jordi Mboula que sigue entre algodones. Para esta jornada, han recuperado a Iván Calero tras cumplir dos partidos de sanción y a Sergi Maestre que todavía no ha debutado en esta temporada por una lesión.