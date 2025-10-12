El Córdoba CF rinde homenaje a Álvaro Prieto en el segundo aniversario de su muerte

Aunque hayan pasado dos años, Álvaro Prieto sigue muy presente en la memoria de todo el cordobesismo. El 12 de octubre de 2023, el jugador del equipo juvenil blanquiverde perdió la vida en la estación de Santa Justa de Sevilla, noticia que conmocionó a ... todo el país y de la cual se realizaron muchos actos en honor a su figura en ámbitos deportivos e institucionales. Como no podía ser menos, el primer equipo del Córdoba CF ha querido rendirle homenaje en esta fecha.

En el último entrenamiento previo a la cita liguera contra la Cultural Leonesa, encuentro que se celebrará este lunes a las 20.30 horas, los pupilos de Iván Ania comenzaron su jornada dominical guardando un respetuoso minuto de silencio entre toda la plantilla blanquiverde y el cuerpo técnico.

🕊️ Hoy iniciamos el entrenamiento guardando un minuto de silencio en recuerdo de Álvaro Prieto, en el segundo aniversario de su trágica pérdida.



Durante el #CórdobaCultural se le rendirá homenaje con un minuto de aplausos 👏🏻 en el 18’, su eterno dorsal.



Siempre con nosotros,… pic.twitter.com/yEPTpA8E8a — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 12, 2025

Además, este homenaje continuará mañana en el encuentro contra el equipo culturalista. En un día que promete ser muy emotivo, se proyectará la imagen de Álvaro Prieto en el videomarcador para que la afición le dedique un minuto de aplausos cuando el reloj marque el minuto 18, número que portaba en su etapa como juvenil en el club blanquiverde.

Su vida siempre estuvo relacionada con el fútbol, ya que práctico este deporte en Los Califas, en el Juanín y Diego, la Escuela de Fútbol Paco Pradas, el Don Bosco y en el Córdoba CF, donde sumó tres temporadas y militó en el Juvenil A antes de perder la vida.