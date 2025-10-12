Suscríbete a
El Córdoba CF rinde homenaje a Álvaro Prieto en el segundo aniversario de su muerte

El conjunto blanquiverde ha guardado un sentido minuto de silencio antes de comenzar su último entrenamiento antes del duelo frente a la Cultural Leonesa

Jugadores y cuerpo técnico blanquiverde guardan un minuto de silencio en memoria de Álvaro Prieto
Jugadores y cuerpo técnico blanquiverde guardan un minuto de silencio en memoria de Álvaro Prieto

Daniel Aragón

Córdoba

Aunque hayan pasado dos años, Álvaro Prieto sigue muy presente en la memoria de todo el cordobesismo. El 12 de octubre de 2023, el jugador del equipo juvenil blanquiverde perdió la vida en la estación de Santa Justa de Sevilla, noticia que conmocionó a ... todo el país y de la cual se realizaron muchos actos en honor a su figura en ámbitos deportivos e institucionales. Como no podía ser menos, el primer equipo del Córdoba CF ha querido rendirle homenaje en esta fecha.

