El Córdoba CF quiere volver a sus mejores rachas de la temporada ante la Cultural Leonesa

En cuestión de puntos, el Córdoba CF no ha tenido el mejor comienzo posible. La victoria contra el Zaragoza fue balsámica, pero este triunfo solo hizo que se sumaran al casillero nueve puntos de los veinticuatro posibles. Esto coloca a los blanquiverdes en ... la zona baja de la tabla al ocupar la decimosexta plaza, pero curiosamente mantienen una condición de invicto muy destacable y buscarán extenderla esta jornada frente a la Cultural Leonesa.

Aunque las derrotas ante Las Palmas, Sporting y Andorra fueron muy resonadas, el conjunto cordobesista suma la misma cantidad de empates, aspecto que les ha lastrado en este comienzo de temporada. Precisamente, la última vez que el Córdoba se marchó de partido por detrás en el marcador fue en las tierras del Principado, desde ese entonces, han encadenado tres partidos sin conocer la derrota.

El empate agónico frente al Racing de Santander fue una pequeña piedra de toque para que los pupilos de Iván Ania empezaran a puntuar, encadenando un nuevo empate ante la Real Sociedad B y el ya nombrado triunfo en Zaragoza. Esta serie de resultados ha permitido que el Córdoba sea el noveno mejor equipo de la competición en los últimos cinco partidos, logrando ocho de los quince puntos a los que podían aspirar.

Noticia Relacionada Declarado como partido de alto riesgo el Córdoba CF-UD Almería del domingo 19 Daniel Aragón Con el precedente de los altercados de la pasada campaña, el club blanquiverde ha anunciado que se adoptarán medidas especiales de seguridad y controles de accesos más exhaustivos

Si bien es cierto que los últimos empates vinieron de una remontada, la dinámica es ciertamente positiva y el próximo lunes puede ser una gran ocasión para mantenerse invicto por cuarta jornada consecutiva. Además, esta particular racha no se pudo ver en demasía en la campaña pasada.

Tres registros positivos de la pasada campaña

En la vuelta al fútbol profesional, el Córdoba no fue capaz de sacar sensaciones muy positivas lejos de El Arcángel en la primera vuelta, pero el mes de diciembre fue sin duda un punto de inflexión para el resto de la temporada. A pesar de comenzar con la derrota en el Molinón, la goleada contra el Tenerife en casa brindó mucha confianza para lograr el segundo punto a domicilio del curso contra el Levante.

Eibar fue la siguiente víctima al caer en el templo ribereño y, por último, la escuadra cordobesista conquistó el Carlos Tartiere para cerrar el año en alza. Esta gran racha se vio cortada en la primera cita de 2025 contra el Almería.

El siguiente precedente en la segunda vuelta fue mucho más longevo al encadenar seis partidos sin perder. Curiosamente, es muy destacable que tuviera de nuevo comienzo en la victoria del pasado 15 de febrero ante el Tenerife, logrando dos victorias consecutivas ante Racing de Ferrol y Granada, unos triunfos que vinieron acompañados con tres empates ante Deportivo, Sporting y Zaragoza. El 30 de marzo se interrumpió esta serie de grandes resultados con la derrota en casa ante el Elche.

Noticia Relacionada Descubre la estrella mundial con la que cuenta el Cieza, el rival en Copa del Córdoba Baltasar López El conjunto murciano, al que se miden los blanquiverdes este 29 de otubre, cuenta con una figura de fama internacional

Por último, tras el partido ante el conjunto ilicitano, el gol de Jacobo en La Rosaleda fue el comienzo de otra nueva racha de cinco partidos sumando puntos. A la victoria frente al conjunto boquerón le siguieron los empates con Levante, Oviedo y Eldense, finalizando con la victoria ante el Cádiz.

Como también se puede vislumbrar, el Córdoba lleva sin sumar dos triunfos consecutivos desde el 2 de marzo, logrando este registro con el solitario gol de Jacobo en Ferrol y la posterior goleada en El Arcángel ante el Granada. Por todo ello, ahora la Cultural Leonesa se postula como un rival directo en la clasificación al tener un punto menos, por lo que esta fecha puede ser un gran punto y aparte para finalmente alzar el vuelo en la clasificación.