La titularidad de la portería del Córdoba CF, en juego: Íker Álvarez se va dos partidos con Andorra

El Córdoba CF asumirá una baja sensible para su partido frente a la Cultural Leonesa el próximo lunes 13 de octubre a las 20.30 horas. Iker Álvarez, como suele ser costumbre, ha recibido el llamado la selección de Andorra para disputar en esta ocasión los partidos clasificatorios para el Mundial de 2026. Desde hoy mismo, el guardameta blanquiverde se encontrará concentrado con el combinado andorrano para afrontar estas fechas.

Más concretamente, el guardameta tendrá que ser el guardián de la selección del Principado el próximo 11 de octubre en el encuentro ante Letonia que se disputará a las 15.00 horas en la capital letona. Tres días después, el 14 de octubre recibirán a al combinado de Serbia para seguir dando pasos hacia la cita intercontinental.

En comparación a su primer llamado durante esta temporada, ahora Iker Álvarez suma tres titularidades consecutivas, donde además de dejar muy buenas sensaciones, ha logrado conseguir una portería a cero y encajar tres goles en estas últimas citas. Con estas grandes actuaciones, el Córdoba no ha echado de menos a un Carlos Marín que ahora tendrá la oportunidad de redimirse ante el conjunto leonés y reabrir el debate en la portería.

Irrupción en la portería

Durante sus cinco años en la etapa blanquiverde, el meta almeriense se ha visto relegado ante un Iker Álvarez que se ha mostrado muy solvente en la portería. Su debut ante el Racing fue argumento suficiente para asentarse entre los tres palos y ha actuado como salvador en estas citas, especialmente ante la Real Sociedad B cuando sostuvo a los suyos en la primera parte y parar un penalti en la segunda mitad.

A través de sus redes sociales, el conjunto cordobesista ha celebrado esta convocatoria y le ha expresado los mejores deseos para estos dos encuentros de vital importancia para el combinado andorrano. «Desde el Córdoba CF le deseamos mucha suerte a nuestro guardameta en este nuevo parón internacional», han comunicado.