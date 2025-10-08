Suscríbete a
Fichaje 'bomba' en el Córdoba CF: Park Bench, accionista minoritario, arrebata a Infinity su hombre fuerte en el club

Faisal bin Jamil, consejero blanquiverde, deja las filas del grupo inversor bareiní y se incorpora a la empresa estadounidense que tiene el 37% del equipo

La tecnológica americana Park Bench compró el 37% de las acciones del Córdoba CF

Gran terremoto en el fútbol francés con réplica en El Arcángel: el propietario del Córdoba CF sale del París FC

Faisal bin Jamil con el máximo responsable de la LFP en Baréin
Faisal bin Jamil con el máximo responsable de la LFP en Baréin foto: ABC
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

¡Fichaje bomba en el Córdoba CF! Pero no se pondrá a las órdenes de Iván Ania. El movimento del mercado se ha producido en los despachos y tiene su miga: el accionista minoritario le ha arrebatado un directivo clave al mayoritario. Se ... trata de Faisal bin Jamil, hasta hace nada hombre fuerte en el conjunto blanquiverde de Infinity (grupo inversor ligado a la Corona de Baréin), que posee el 63% de la entidad ribereña. De hecho, es uno de los miembros del consejo del Córdoba.

