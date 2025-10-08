Fichaje 'bomba' en el Córdoba CF: Park Bench, accionista minoritario, arrebata a Infinity su hombre fuerte en el club

¡Fichaje bomba en el Córdoba CF! Pero no se pondrá a las órdenes de Iván Ania. El movimento del mercado se ha producido en los despachos y tiene su miga: el accionista minoritario le ha arrebatado un directivo clave al mayoritario. Se ... trata de Faisal bin Jamil, hasta hace nada hombre fuerte en el conjunto blanquiverde de Infinity (grupo inversor ligado a la Corona de Baréin), que posee el 63% de la entidad ribereña. De hecho, es uno de los miembros del consejo del Córdoba.

Bin Jamil, según ha podido conocer ABC de fuentes de toda solvencia, ha dejado las filas de la sociedad bareiní y se ha incorporado al equipo de Shortcircuit Science, empresa de la tecnológica estadounidense Park Bench -cuenta con el 37% del accionariado de Córdoba, al que se incorporó en septiembre de 2024-. Y no entra en un puesto cualquiera de la alineación: se incorpora como su CEO.

Se trata de un movimiento potente de James Bord, una figura clave de Park Bench -y, por lo tanto, de Shortcircuit Science- y que es consejero del Córdoba CF. Ha sabido jugar sus cartas -es exjugador profesional de póquer- para hacerse con este directivo, en el que parece haber depositado toda su confianza.

Porque antes incluso de que se oficializara su salida de Infinity ya fue anunciado -en agosto- como directivo del Dunfermline Athletic, club de la Segunda División escocesa con el que se ha hecho Park Bench.

La batalla por la Inteligencia Artificial

Habrá que ver qué sucede ahora con Bin Jamil en el consejo del Córdoba, ya que altera el reparto de fuerzas entre accionistas. Bord tiene un modo propio de hacer las cosas y en los mentideros futbolísticos de la ciudad se habla también del fuerte marcaje que realiza sobre la gestión del club: tratando de que la Inteligencia Artificial (IA) sea un miembro, y no uno cualquiera, sino uno decisivo, en la dirección deportiva a la hora de hacer los fichajes.

No en vano, Shortcircuit Science es una firma de 'big data' (tratamiento masivo de datos, incluyendo el uso de la citada IA) que trabaja en el campo del deporte. Bord es partidario de un modelo que ya se ha implantado en el Castellón, equipo que comparte categoría con el Córdoba. Sin embargo, el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, que cuenta con el respaldo absoluto de Infinity, apuesta por, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, emplear métodos más tradicionales para diseñar las incorporaciones a la plantilla.