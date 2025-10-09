Albarrán vuelve a los entrenamientos del Córdoba CF mirando a un partido clave con la Cultural Leonesa

El lateral derecho del Córdoba CF, Carlos Albarrán, ha vuelto al entrenamiento con sus compañeros tras unas semanas fuera del equipo por asuntos personales. El propio jugador ha expresado en su cuenta X la situación que está atravesando con un mensaje a los ... aficionados: «Están siendo momentos difíciles pero con todo el apoyo que estoy recibiendo se llevan mejor. Muchas gracias a todos familia!!».

De este modo Iván Ania cuenta con casi todo el plantel para el partido del próximo lunes en El Arcángel ante la Cultural Leonesa, salvo los lesionados Alcedo y Adilson que aún tienen más tiempo de convalecencia.

Están siendo momentos difíciles pero con todo el apoyo que estoy recibiendo se llevan mejor.

Muchas gracias a todos familia!!



Nos vemos el lunes 🤍💚 https://t.co/J52cPyHIpC — Carlos Albarrán (@calbarran21) October 9, 2025

La llegada de Albarrán refuerza los efectivos en defensa para un choque que se presente crucial para hacer buenos los tres puntos de Zaragoza. Primero porque la Cultural Leonesa es un rival directo de los blanquiverdes ahora mismo en la zona media y baja de la clasificación. Pero sobre todo para el aumentod e la confianza de los cordobesistas en un arranque liguero con más sombras que luces. Sería el cuarto partido consecutivo sin perder si los blanquiverdes ganan o empatan ante los leoneses.

En esa dinámica, el mediocampista granadino Requena ha comparecido hoy en sala de prensa para subrayar la necesidad de jugar con el factor campo este próximo lunes. «Hay que hacerse más fuertes que nunca en casa. Aquí nos sentimos muy arropados y la afición nos da un punto más», ha dicho el joven jugador cedido por el Villarreal.

Requena, que ha entrado y salido del once titular pero ha venido contando con minutos ha calificado a la Cultural como «un buen equipo, con jugadores de primer nivel y que será un partido complicado». Al respecto el granadino ha dicho que «esta liga son detalles al final que marcan la diferencia y tenemos que estar preparados para no tener fallos».