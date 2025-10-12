Iván Ania, sobre el rendimiento de la plantilla del Córdoba CF: «Estoy notando al equipo enchufado»

El Córdoba afrontaeste lunes a las 20.30 horas un duelo de vital importancia contra la Cultural Leonesa, equipo que se encuentra muy parejo en la clasificación. Tras sumar un triunfo con algo de fortuna ante el Real Zaragoza, una nueva victoria ante ... el conjunto leonés sería un gran empujón para los blanquiverdes para alejarse de la zona de descenso. Con este precedente, Iván Ania ha expresado diversas actualizaciones sobre el ecosistema blanquiverde y las claves para salir triunfantes en esta jornada.

La rueda de prensa ha comenzado con unas palabras del técnico blanquiverde en honor al segundo aniversario del fallecimiento de Álvaro Prieto y la reciente pérdida de Nuria Sanz, madre de Carlos Albarrán. «Hoy es un día importante para el Córdoba y para la familia cordobesista, porque hace hoy dos años de la desaparición de Álvaro Prieto y como talhemos guardado un minuto de silencio en el entrenamiento y también un recuerdo para la madre de Albarrán. Es un momento duro que intentaremos arropar al jugador de la posible», ha lamentado.

Rendimiento muy positivo

Ya en el presente, en la cita frente al conjunto maño el preparador ovetense realizó hasta cuatro cambios en el once, destacando la titularidad de Kevin Medina en el extremo derecho, posición que no suele acostumbrar pero que le gusta al tener a un jugador de esta índole. «Me gustan más los extremos a pie natural porque te abren más el campo, cuando van por fuera no van buscando las ayudas que los laterales y suelen tener las ayudas de dentro. Decidí poner a Kevin en derecha para ver si encontrábamos por ahí profundidad», ha explicado.

Durante esta semana los pupilos de Iván Ania han gozado de cuatro días de entrenamientos, unas jornadas donde ya han podido alternar trabajo en la Ciudad Deportiva y en el Arcángel. Además, puede que la victoria en Zaragoza haya supuesto un plus de motivación para sus jugadores, admitiendo que está «notando al equipo enchufado». «Cuando entrenas a más ritmo y con más intensidad, eso te predispone a estar más cerca de la victoria. Si te acostumbras a entrenar a mucho ritmo, luego cuando juegas a mucho ritmo no te resulta extraño y ese incremento de la intensidad y del ritmo en los entrenamientos va acompañado de que llevamos también tres jornadas seguidas puntuando», ha celebrado.

Sobre el rival, la Cultural Leonesa viene en dinámica muy positiva tras la llegada de Cuco Ziganda y poder mantenerse invictos, logrando un triunfo y un empate muy meritorios tras un comienzo muy negativo. Esto hace que sea un rival muy imprevisible y que seguro le pondrá las cosas muy complicadas al Córdoba. «Intentarán atacarnos los espacios y saben que nosotros no permitimos ataques muy largos a los rivales. Tendremos que estar muy bien en la fase defensiva en cuanto a vigilancias, en cuanto a presión tras pérdida, en cuanto a defender bien las espaldas porque posiblemente sea su plan de partido», ha analizado.

Además, ahora los blanquiverdes afrontan dos partidos muy importantes contra el conjunto cazurro y posteriormente contra el Almería, pero en la cabeza de Ania solo pasa vencer contra la Cultural Leonesa. «Está claro que es difícil sacar dos partidos seguidos. Son dos equipos a priori hechos para situaciones distintas, uno claramente de ascenso como es el Almería, pero que ahora mismo está lejano en el tiempo, y el otro para afianzarse en el fútbol profesional, como es la Cultural», ha comentado.

La vuelta de Albarrán

Para esta semana, nuevamente no podrá contar con Alcedo y Adilson por lesión y además tampoco estarán Iker Álvarez y Marcelo por compromisos internacionales, pero sí contará con Albarrán. Al lateral blanquiverde se le pudo de ver de vuelta con el equipo este mismo jueves, aunque tuvo que ausentarse nuevamente para atender su situación familiar.

Aunque no haya tenido mucho rodaje desde su ausencia en Andorra, Iván Ania ha podido confirmar su presencia en la convocatoria ante la Cultural Leonesa. «Él va a ir convocado y si tiene que jugar titular o disponer de minutos, está preparado», ha asegurado.