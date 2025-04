Transportes y Exteriores tapan el «Delcygate» bajo el secreto oficial

Datos fundamentales para esclarecer cómo pudo Delcy Rodríguez aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pese a estar vetada en Europa, y reunirse con el ministro José Luis Ábalos no se conocerán nunca. Al menos si depende del Gobierno. Esto se debe ... a que los ministerios de Asuntos Exteriores y Transportes se niegan a facilitar información como los permisos de sobrevuelo o los planes de vuelo de la aeronave en la que llegó la dirigente bolivariana alegando que se trata de información clasificada.

Dichos ministerios, involucrados en el escándalo, otorgan el rango de materia secreta a los planes de vuelo y a los permisos de sobrevuelo de la aeronave con matrícula TC-AKE, en la que viajó Rodríguez hasta Madrid. Estos documentos pueden explicar, entre otras cosas, quién autorizó la entrada de dicho avión en España cuando había sanciones europeas que impedían a varios dirigentes del régimen de Nicolás Maduro -entre ellos Rodríguez- penetrar en territorio comunitario, si el Gobierno sabía quién volaba en la aeronave, si la vicepresidenta bolivariana realizó más de un viaje a España anteriormente o la motivación del desplazamiento concreto en el que finalmente se reunió con Ábalos.

Exteriores justifica la negativa a entregar, vía Portal de Transparencia, los planes de vuelo de la aeronave en que los documentos que los recogen «son de carácter clasificado». El Ministerio fundamenta su negativa en dos leyes. Primero la 19/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. No obstante, este es un mecanismo que habitualmente emplea la «Administración Sánchez» cuando una información solicitada a través de Transparencia le resulta incómoda, pero que tiene trampa, como ya ha denunciado anteriormente ABC. Para poder declarar una materia como clasificada en virtud de esta ley franquista es necesario que exista un acuerdo del Consejo de Ministros explícito e individual para cada caso en el que se justifiquen los motivos que provocan velar la información. Este precepto no se ha cumplido en ningún caso desde que el socialista llegó a Moncloa.

Y en segundo lugar, Exteriores cita el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010 sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: «En su punto número 11 se refiere al secreto de «informaciones relativas a la aplicación de Acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asuntos de seguridad y defensa suscritos por España, incluidas aquellas relacionadas con sobrecuellos, estancias y escalas de buques y aeronaves»».

Interés general

Por otra parte, el Ministerio de Transportes, dirigido por el propio Ábalos, referencia el artículo 18 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea para negar los planes de vuelo y los permisos recibidos en los dos últimos años por la aeronave en la que viajó la dirigente bolivariana. Se escuda en lo siguiente: «Los datos, registros, grabaciones, declaraciones, comunicaciones, indicadores e informes facilitados en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil por los profesionales aeronáuticos y proveedores de servicios y productos aeronáuticos a los organismos, órganos, entes y entidades del sector público a que se refiere el artículo 11.3, párrafo primero, tienen carácter reservado y sólo pueden ser utilizados para los fines previstos en él».

La condición secreta de esta información contrasta con el interés general que tienen estos documentos , que tocan de cerca un posible incumplimiento de sanciones europeas por parte de España. Concretamente, el 25 de junio de 2018, el Consejo de la Unión Europea (UE) estableció una lista de dirigentes bolivarianos que no podrían acceder a territorio comunitario tras considerar que las elecciones del 20 de mayo de 2018 en Venezuela no fueron «libres ni justas». De las acciones llevadas a cabo por Rodríguez en este marco, la UE dictó lo siguiente: «Han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político».

Baile de versiones

Ni Transportes ni Exteriores niegan, en las resoluciones remitidas ante las peticiones de información de ABC a través de Transparencia, la existencia de los documentos solicitados, que servirían para aclarar algo más este caso. Eso sí, ambos ministerios prefieren otorgar la vitola de información reservada a documentos que les atañen: Transportes tiene acceso a los planes de vuelo de los aviones que operan en los aeropuertos españoles y Exteriores, por su parte, tuvo que dar luz verde a la entrada en territorio nacional de la aeronave en la que viajaban los altos cargos del régimen venezolano. Es en estos informes donde figurarían la lista de pasajeros, el motivo del viaje o quién autorizó el acceso del avión en el que iba Rodríguez.

Este hermetismo pone de manifiesto nuevamente las incoherencias en el baile de explicaciones que enarboló el ministro Ábalos cuando estalló el escándalo. Especialmente en una de sus versiones iniciales , cuando argumentó que se encontró con Rodríguez por casualidad en Barajas, donde acudió a saludar a su amigo Fernando Plasencia, ministro de Turismo de Venezuela. De hablar de una cita fortuita, el Gobierno ha pasado a calificar como secreto oficial aquellos documentos que podían arrojar más luz sobre el caso.