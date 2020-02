Sánchez evita explicar el «Delcygate», pide «pasar pantalla» y compara a Maroto con un «búfalo» El presidente del Gobierno ha tenido que responder a una pregunta del PP en la sesión de control al Gobierno en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido esta tarde en la sesión de control al Gobierno en el Senado que se «pase pantalla» del «Delcygate» y ha evitado explicar el fondo del tema, simplemente se ha limitado a reiterar que el ministro de Transportes «evitó una crisis diplomática» comparando al portavoz del Grupo Popular, Javier Maroto, con un «búfalo».

Sánchez ha tenido que responder a una pregunta del portavoz popular, Javier Maroto, sobre «si el presidente del Gobierno ordenó al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, reunirse con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid.

El portavoz popular le recriminó que estuviera "mintiendo" sobre lo que realmente sucedió en el aeropuerto de Madrid, afirmando que "la mentira es la peor cualidad de un político. Usted miente sin ponerse colorado ni una sola vez. El episodio de Delcy no sucedió en el limbo, sino en suelo español y europeo ¡Cuántas mentiras para tapar la gran verdad!".

Maroto afirmó que "lo normal en cualquier país democrático es que Ábalos hubiera dimitido. Mentir sale gratis a cualquier miembro de su gabinete. Ha hecho de la mentira su forma de hacer política. Por muy resistente que se crea, no puede mentir todo el rato y a todo el mundo, es imposible y, si no, al tiempo".

El presidente no le quiso responder y en el tiempo que le quedaba en la réplica empezó a divagar sobre el cambio de domicilio de Maroto para conseguir el acta de senador y en tono irónico afirmó: "Me pregunto si esa agresividad no tendrá algo que ver con que en la calle donde está domiciliado en ese pueblo soriano está el domicilio social de un negocio de cría de búfalos y no estará ejerciendo una mala influencia sobre usted".

Con miradas al reloj que indica el tiempo que le quedaba para su pregunta, Sánchez desvió la atención en otras cuestiones, habló despacio y dejó correr el reloj para evitar explicar este polémico asunto.

Finalmente, se atrevió incluso a darle un consejo sobre la necesidad de no preguntar sobre Venezuela y sí por cuestiones que le preocupan a los ciudadanos: No voy a dejar de aconsejarle, desde la humildad, que vuelvan a ser una oposición útil, que podamos llegar a acuerdos".