Sánchez, tras la exhumación de Franco: «Se da un paso más hacia la reconciliación» El presidente del Gobierno en funciones se ha justificado de las críticas por «electoralismo» asegurando que la reubicación de los restos se ha producido una vez alcanzadas «las máximas garantías»

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado una declaración institucional en La Moncloa –sin permitir preguntas a los periodistas– para valorar el proceso de exhumación de Francisco Franco después de 44 años. El Gobierno en funciones ha trasladado los restos del Valle de los Caídos, como prometió que haría «con brevedad» el verano pasado, hasta el Cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Un proceso que culmina a pocas semanas de las elecciones generales del 10 de noviembre.

«Concluye un largo proceso que ha contado con el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; fue el Poder Legislativo, sin un voto en contra, el que pidió poner fin a esta situación; luego el Ejecutivo el que puso los medios para materializarlo y, finalmente, el Judicial el que ha apoyado la decisión», ha explicado el presidente en funciones, que asegura que hoy se «pone fin a una afrenta moral».

Sánchez ha expresado que se termina con la «anomolía en una democracia europea» de tener un mausoleo de «exaltación de un dictador» y «se da un paso más hacia la reconciliación que solo puede descansar en la libertad y la democracia». Además, contra las críticas por electoralismo que llegan desde todos los partidos, ha subrayado que se ha realizado el prodecimiento «con las máximas garantías»: «Se cumple con un mandato del Parlamento y con una Sentencia del Supremo», ha justificado.

Críticas por electoralismo

Los dirigentes de PSOE y Unidas Podemos llevan sumidos desde ayer en una bronca a golpe de declaraciones televisadas en plena precampaña. El líder del partido morado, Pablo Iglesias, criticó en diferentes ocasiones que la exhumación era una medida «electoralista» a tres semanas de la repetición electoral del 10-N. «Se podía haber hecho el 11 de noviembre», expresó Iglesias en La Sexta el pasado martes.

Sánchez, desde un mitin ayer en Segovia, replicó que le «da pena» que en Unidas Podemos «sufran como una derrota» la exhumación. El presidente en funciones ha remarcado desde La Moncloa que el Gobierno anunció la exhumación de Franco para «el mismo momento que esto fuera posible» y que se ha podido ejecutar hoy «ni un día antes ni un día después», ha dicho.

El jefe del Ejecutivo también ha rememorado que en el Valle de los Caídos aún yacen más de 30.000 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil. «Es una infamia que más pronto que tarde deberá ser también reparada, como habrá de serlo igualmente el que existan miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía», ha expresado Sánchez, que se ha comprometido en avanzar hacia la apertura. «Es una aberración que debemos afrontar con decisión por justicia con dignidad, la España de hoy tiene una deuda con esas familias y con los españoles que lucharon en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial», ha asegurado.

Este mensaje llega después de que, a primera hora del día, en una entrevista en RAC1, Iglesias haya advertido al Gobierno en funciones de que no se atribuyan méritos porque «aún no se ha hecho justicia con las víctimas». El líder de Podemos aseguró que, a pesar de ser «un día hermoso», «el PSOE se había comprometido con nosotros a retirarle las medallas a Billy El Niño» y aún no lo ha hecho.

Calvo también responde Iglesias

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, también ha respondido a las críticas del líder de Podemos. Calvo ha expresado en La Sexta que la «perspectiva» del Gobierno es seguir avanzando en esta senda y reconoce que todavía les queda un largo recorrido.

«Hay que hacer muchas cosas todavía en materia de Memoria Histórica, pero fíjense que siempre se hacen cuando hay un gobierno socialista. El PSOE es el partido que inició este proceso de recuperar la dignidad para todos», ha aseverado la vicepresidenta. La dirigente socialista ha replicado a Iglesias: «Las frases políticas quedan muy bien, pero lo que dignifica a la política a veces es muy poco lucido y que son los expedientes y los papeles».

La exhumación ha comenzado a las 10.30 horas de la mañana, en presencia de 22 familiares, y la reubicación de los restos del Valle de los Caídos al Cementerio de Mingorrubio se ha producido en un helicóptero Super Puma del Ejercito del Aire. El ferétro del dictador ya reposa junto al de su mujer, Carmen Polo, en el panteón familiar de Mingorrubio.