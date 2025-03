Sánchez premia a la exministra Montón con la Embajada ante la OEA en Washington

El Gobierno nombró ayer a la exministra de Sanidad Carmen Montón , que dimitió por supuestas irregularidades en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos I en 2018, como nueva embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

La exministra Montón sustituye en el cargo a Cristóbal Valdés , que fue nombrado en 2017. España no es país miembro de la OEA pero sí un país observador especialmente relevante.

La OEA, organización panamericanista fundada en 1948 y presidida ahora por el uruguayo Luis Almagro, está teniendo un papel clave en las presiones diplomáticas de los países americanos contra el régimen bolivariano de Nicolás Maduro.

Sin carrera diplomática

Montón no tiene la carrera diplomática. Licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia, antes de ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (97 días en el cargo) fue consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.

Además fue diputada al Congreso de los Diputados por Valencia en la VIII, IX y X legislatura , donde entre otras responsabilidades fue portavoz socialista de la Comisión de Igualdad y secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario Socialista.

«A nivel internacional ha sido vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres (2014-2015) y miembro del Foro Parlamentario Europeo de Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (2004-2015), participando como representante del mismo en la Comisión Parlamentaria de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas», según reza la referencia del Consejo de Ministros de ayer donde se da cuenta de su nombramiento, por cierto, en plena vorágine de medidas adoptadas contra la propagación del coronavirus.

Entre sus otros logros dentro del PSOE, Montón formó parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2016 y también fue concejala en el Ayuntamiento de Burjassot (1999-2004).

Carme Montón fue la segunda ministra en dimitir del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez formado tras la moción de censura. La causa de su dimisión fue haber plagiado fragmentos de su trabajo de fin de máster. El proyecto contenía textos idénticos a los de otros autores en 19 de las 52 páginas del trabajo de fin de máster. La referencia del Consejo de Ministros da cuenta de ese máster en Estudios Interdisciplinares de Género.

En el momento de su dimisión (11-9-2018), el ahora vicepresidente segundo y entonces mero apoyo parlamentario en la moción de censura, Pablo Iglesias, apoyó su dimisión : «Lo siento en el alma porque pudo haber sido una buena ministra, pero la dignidad de la Universidad pública no puede soportar otro máster fraudulento y menos una tesis copiada. La dimisión debe producirse ipso facto. Este Gobierno no puede parecerse al PP», dijo en un tuit. Ayer, Iglesias no profirió opinión alguna . En Twitter solo se limitó a dar cuenta de medidas adoptadas por el Consejo de Ministros.

El nombramiento de la exministra socialista como diplomática de España ante la OEA causó ayer gran malestar entre fuentes diplomáticas consultadas por ABC: «Por su currículum parece casi un desprecio a la Organización de los Estados Americanos y a los países iberoamericanos en general enviar a una persona sin experiencia alguna en temas de esta región».

«Estamos ante un nuevo caso de enchufismo hacia personas a las que se les debe algo dentro de la política. Ni por trayectoria profesional ni académica parece ser que la OEA sea el puesto más adecuado para la ex ministra Montón», advierten.

Este es el cuarto nombramiento de un político socialista, sin tener la carrera diplomática, como embajador por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Los otros tres fueron:

1. El ex alcalde de Lérida Ángel Ros fue nombrado en agosto de 2018 embajador en el Principado de Andorra. Era licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Informática.

2. Andrés Perelló , miembro de la Ejecutiva del PSOE, fue nombrado embajador ante la Unesco también en agosto de 2018. Es licenciado en Derecho.

3. Manuel Escudero fue desginado como embajador ante la OCDE en junio de 2018. Es economista y diputado del PSOE.