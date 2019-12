Queman una bandera de España y otra de Francia tras la marcha independentista celebrada en Palma Activistas ajenos a los organizadores de la manifestación han prendido fuego a las dos enseñas una vez acabados los actos reivindicativos programados

Josep María Aguiló SEGUIR Actualizado: 31/12/2019 01:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Algo más de mil personas participan en la tradicional marcha independentista que se celebra cada 30 de diciembre en Palma

Una bandera de España y otra de Francia han sido quemadas este lunes por la noche en Palma por dos activistas radicales encapuchados, una vez acabados los actos reivindicativos que se habían celebrado por la tarde en la capital balear en favor de la independencia. Dichos actos, que no eran de carácter institucional, habían incluido una marcha, un concierto de música rock y la lectura de un manifiesto. Los citados activistas serían ajenos, en principio, a las distintas entidades que convocaron esos actos.

Activistes cremen una bandera espanyola i una altra francesa entre aplaudiments. La lluita és l'únic camí, i seguirem fins a guanyar.

Independència, socialisme i feminisme.#DiadaMallorca2019pic.twitter.com/cfWe5L22kn — EIM #estratègiaLlevant (@eimallorca) December 30, 2019

Cabe recordar que algo más de 1.000 personas —más de 4.000, según los organizadores— participaron este lunes por la tarde en Palma en la tradicional manifestación en favor de la independencia que se celebra cada 30 de diciembre en la capital isleña y que organiza la Plataforma 31-D. La asistencia fue algo inferior a la de hace ahora justo doce meses. El lema de este año ha sido «Volem decidir el nostre futur. Referèndum d'autodeterminació» («Queremos decidir nuestro futuro. Referéndum de autodeterminación»), si bien había también otra pancarta central, «Feim poble, construïm sobiranies» («Hacemos pueblo, construimos soberanías»), del Bloc d'Unitat Popular.

La marcha se inició en torno a las 18.00 horas en el Paseo del Borne y acabó sobre las 19.30 horas en el Parque de las Estaciones, sin que se registrasen incidentes. Las consignas más repetidas fueron «Llibertat, presos polítics!» («¡Libertad, presos políticos!») e «Independència!» («¡Independencia!»). Entre los asistentes a la manifestación se encontraban, entre otros, diversos dirigentes de ERC y de MÉS, así como el padre del líder republicano Oriol Junqueras, Artur Junqueras. Cabe recordar que en la presente legislatura MÉS per Mallorca gobierna junto con el PSOE y Unidas Podemos en las principales instituciones de Baleares.

Un manifiesto crítico

Una vez acabada la marcha, se ha celebrado en el citado Parque de las Estaciones un concierto en el que han intervenido los grupos Saïm, Al-Mayurqa y Huntza. Asimismo, ha tenido lugar la lectura de un manifiesto, que ha sido elaborado y leído por el escritor mallorquín Joan Guasp. «Veo el futuro y veo unos Países Catalanes Unidos y una República Catalana en el seno de un Estado Catalán. No lo imagino ni lo sueño: lo veo. Es una realidad cercana, muy al alcance. Casi lo podemos tocar. Nunca lo había visto tan claro como ahora», ha afirmado.

Con respecto al presente, Guasp se ha referido a los políticos secesionistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo o vinculados al «procés» como héroes. «Veo el coraje, la audacia y la osadía de nuestros actuales héroes. Veo su firmeza, su robusta tenacidad y sus valerosos corazones consagrados a la causa suprema de nuestra libertad democrática. No temen la cárcel ni el exilio para alcanzar los legítimos objetivos del pueblo», ha enfatizado. En ese contexto, Guasp ha sentenciado que «España no tiene ley ni leyes, sólo tiene fuerza y fuerzas: ¡las fuerzas represivas y armadas! España no tiene separación de poderes. Sigue siendo lo que siempre ha sido: una monarquía imperial. España da miedo. Siempre lo ha dado, y ahora más. Es el miedo que dan las bestias salvajes, que no dejan de bramar y embestir».

Los citados actos reivindicativos de este lunes, tras los cuales se ha producido la quema de las banderas de España y de Francia, no guardan ninguna relación directa con las dos celebraciones de carácter institucional que a finales de cada mes de diciembre se celebran en Mallorca: la «Festa de l'Estendard» («Fiesta del Estandarte») en Palma y la «Diada de Mallorca» en toda la isla. En ambas fiestas se conmemora, esencialmente, la liberación de Palma de su antigua dominación musulmana. Dicha liberación tuvo lugar el último día de 1229 por parte del rey Jaime I de Aragón y sus tropas.