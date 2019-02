Podemos critica a Sánchez por «apoyar una maniobra de Trump» en Venezuela Pablo Echenique cree que el presidente del Gobierno «se equivoca» al reconocer a Guaidó como presidente

Gregoria Caro

Madrid

El principal socio del Gobierno no respalda la posición de Pedro Sánchez sobre Venezuela. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha manifestado este lunes que el presidente del Gobierno «se equivoca» al reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y considera que su postura no es «responsable».

«Pensamos que Sánchez se equivoca, nuestra posición es la posición de la ONU: respetar el derecho internacional y mediar cuando hay un conflicto con un país hermano», ha explicado Echenique en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva de la formación y minutos después de que Sánchez formalizase el reconocimiento a Guaidó como presidente después de que vencieran los ocho días de plazo que estableció para que Nicolás Maduro convocase elecciones.

Echenique considera que las últimas protestas contra Maduro han sido alentadas por Estados Unidos y ha criticado que la posición de España no debería ser «apoyar una maniobra de Trump» para hacerse con las principales fuentes de petróleo de Venezuela «tocando tambores de guerra».

En Podemos consideran que es «peligroso» reconocer como jefe del Ejecutivo a una persona que «no controla las instituciones» porque la situación puede generar un conflicto armado. «¿Si hay un levantamiento militar qué va a hacer el Gobierno de nuestro país?», ha cuestionado el secretario de Organización de Podemos.

Echenique, además, ha reiterado que es «un error» posicionarse o con Donald Trump o con Vladimir Putin porque la dicotomía está «partiendo» la Unión Europea.

No obstante, desde la formación aseguran que sus diferencias con el Gobierno sobre el proyecto que quieren para España y su política internacional no afectará a la negociación presupuestaria porque este asunto no entra dentro del acuerdo rubricado por Pablo Iglesias y Sánchez en octubre.